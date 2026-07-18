3 cortes de pelo para mujeres +60 años: te favorecen e iluminan el rostro, según expertos.

Si tenés más de 60 años o más y estás pensando en renovar tu look, hay tres cortes de pelo que los expertos destacan por su capacidad para rejuvenecer visualmente el rostro, aportar luminosidad y adaptarse a distintos estilos de vida. Lejos de la antigua idea de que las mujeres sí o sí deben llevar el cabello corto y clásico al llegar a cierta edad, hoy las opciones son mucho más variadas y versátiles.

Desde cortes ultracortos hasta melenas largas con volumen, los estilistas coinciden en que lo más importante es elegir un estilo que acompañe la textura natural del cabello y resalte los rasgos del rostro. Estas son tres de las opciones más recomendadas, con opciones tanto cortas como largas, adaptables para todos los gustos.

3 cortes de pelo en tendencia para mujeres +60

1. Pixie clásico

El pixie clásico sigue siendo uno de los cortes más elegidos por las mujeres mayores de 60 años gracias a su practicidad y elegancia. Se trata de un estilo corto, con volumen en la parte superior y contornos suaves que ayudan a destacar los ojos y los pómulos.

"Es un peinado perfecto para cualquier persona, independientemente de la edad", aseguró el estilista Michael Michael en diálogo con Real Simple. Además, destacó que se trata de una opción fácil de peinar y adaptable a diferentes gustos y personalidades. Este corte resulta ideal para quienes buscan una rutina de cuidado sencilla sin resignar estilo. También puede personalizarse con flequillos, capas o un acabado más descontracturado.

Cortes de cabello para mujeres +60 años.

2. Bob asimétrico liso

Para quienes prefieren una imagen más sofisticada, el bob asimétrico es una apuesta segura. Este corte se caracteriza por tener un lado ligeramente más largo que el otro, lo que aporta movimiento y un efecto visual moderno que ayuda a estilizar el rostro.

Llevarlo lacio y con brillo potencia aún más su elegancia. Los especialistas recomiendan acompañarlo con productos que controlen el frizz y aporten luminosidad para conseguir un acabado pulido y prolijo. Además de ser un corte favorecedor, tiene la ventaja de adaptarse tanto a ocasiones formales como a looks más relajados para el día a día.

Cortes de cabello para mujeres +60 años.

3. Largo con volumen y ondas suaves

El cabello largo también tiene lugar después de los 60. Las melenas con ondas suaves, capas que enmarcan el rostro y mucho volumen se posicionan como una de las tendencias más glamorosas del momento. Este estilo ayuda a suavizar los rasgos, aporta movimiento y crea un efecto fresco y luminoso.

Para potenciar el volumen, los expertos recomiendan secar el cabello elevando las raíces y utilizar productos texturizantes o sprays voluminizadores. Las ondas amplias y naturales son la clave para lograr un look elegante sin esfuerzo, demostrando que no existe una edad límite para llevar el pelo largo y con personalidad.