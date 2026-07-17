Sorpresa en Argentina por lo que dijo El Pollo Vignolo sobre Messi a días de la final: "No le pongan"

El conductor de ESPN Mundial analizó el presente del capitán argentino de cara a una nueva final del mundo.

El conductor de ESPN Mundial, Sebastián "El Pollo" Vignolo analizó el presente del capitán argentino Lionel Messi de cara a una nueva final del mundo contra España y destacó la soltura y la felicidad con la que transita este tramo de su carrera, despojado de las presiones del pasado.

A las puertas de una nueva definición histórica para la Selección Argentina, "El Pollo" compartió una profunda reflexión sobre el momento que atraviesa Lionel Messi. Conmovido por el presente del astro, el periodista hizo un llamado a disfrutar del 10 sin pensar en el final de su carrera.

"Yo siendo tan Messi, tan Messi... tan, tan, tan fanático de este jugador... tan conmovido permanentemente por Leo, a quien lo adoro... me siento feliz por este momento que está viviendo, pero al mismo tiempo me pregunto: no le pongan fecha de vencimiento. No le pongan. Que vaya, que siga, que juegue, disfrutémoslo", dijo el periodista con la voz prácticamente quebrada de la emoción.

Para Vignolo, la clave del rendimiento actual del capitán radica en la madurez y la ligereza con la que sale a la cancha, habiendo dejado atrás los años de mayor frustración con la camiseta albiceleste. En ese sentido, remarcó la importancia de verlo sonreír en el campo de juego.

"Viaja más liviano. Viaja sin ese equipaje que pesaba toneladas. Se lo fue sacando con la primera Copa América, con la Finalissima, con el Mundial, con la otra Copa América, con este Mundial... Se va sacando el equipaje. Y viajar sin equipaje es viajar mucho más liviano, mucho más rápido, mucho más seguro. Llega más a tiempo", detalló el periodista, trazando un paralelismo entre los títulos conseguidos y la liberación emocional del capitán.

"Disfrutémoslo porque él está disfrutándolo. Él está... se acabó el sufrimiento, se acabó la angustia, se acabó el peso que tenía. Él está disfrutando de este andar. Viaja más liviano", dijo el periodista.

"Inolvidable": la gratitud de un hincha convertido en cronista

Finalmente, Vignolo cerró su editorial expresando su gratitud por ser testigo de esta etapa definitiva en la trayectoria del futbolista de la Selección.

"Vivir este momento de Messi es... gracias a Dios, ¿no? Inolvidable", concluyó, resumiendo en pocas palabras el sentimiento colectivo que atraviesa a buena parte del periodismo y la hinchada argentina de cara a una nueva definición mundialista.

Con la Selección a un paso de escribir otro capítulo dorado, la voz de Vignolo se suma a la de millones de argentinos que piden, ante todo, disfrutar cada minuto que quede de Messi vistiendo la celeste y blanca.