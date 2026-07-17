Fideo Di María reveló el motivo por el que no viajará a ver la final entre Argentina y España: "No quiero ser..."

Ángel Di María habló sobre Argentina y Messi.

Ángel Di María visitó el teatro Lola Membrives para ver a Nicolás Vázquez en Rocky, y su paso por la sala se transformó en furor entre los presentes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que reveló al retirarse: el motivo por el que decidió no viajar a Estados Unidos para presenciar en vivo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

¿Por qué Di María no quiere ir a la final?

Consultado sobre su ausencia en las tribunas durante esta Copa del Mundo, el Fideo fue contundente y no dudó en explicar su decisión entre risas. "No fui y no voy a ir. ¡Mufa no quiero ser!", enfatizó el rosarino, dejando en claro que su costado supersticioso pesó a la hora de tomar la determinación. El delantero completó la idea asegurando que prefiere seguir los partidos desde la comodidad de su casa antes que arriesgarse a "cortar la racha" del equipo.

Ángel Di María contó que no quiere ir a la final para no mufarla.

El apoyo a la distancia

Pese a no estar físicamente en Estados Unidos, Di María remarcó que su respaldo al plantel de Lionel Scaloni se mantiene intacto. "Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí. Los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día", sostuvo. Además, el ex jugador de la Selección se refirió al gesto reivindicativo sobre la soberanía argentina en Malvinas que tuvo el plantel tras uno de los partidos, y lo calificó como algo positivo más allá del contexto futbolístico.

Su vínculo con Messi y el paso al costado en la Selección

En otro tramo de la charla, Di María se refirió a su decisión de no continuar en el plantel nacional tras haber sido parte fundamental de la consagración en Qatar 2022. El rosarino explicó que siente que dejar su lugar fue un paso importante para que otros jugadores puedan crecer dentro del equipo. "Siento que hice un paso importante en dejar y que los demás chicos sigan. Están en una nueva final, lo están haciendo muy bien y no se les puede pedir más nada", expresó.

Sobre el cierre, remarcó que su decisión estuvo en sintonía con el momento del equipo: "Hice lo que tenía que hacer. Es el momento de Leo y los chicos que están ahí". Finalmente, Di María dejó una confesión sobre su relación con Lionel Messi, con quien mantiene un vínculo cercano pese a la distancia. El ex volante reveló que le escribe todos los días deseándole lo mejor, un gesto que confirma la amistad que los une dentro y fuera de las cancha argentina.