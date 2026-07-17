El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que recurrirá a la Corte de Justicia luego de que la Sala II del Tribunal de Impugnación provincial anulara la culpabilidad del principal sospechoso en el caso Jimena Salas, por lo que se confirmó su absolución. Se trata de Javier Saavedra, el sujeto que fue hallado muerto dentro de su celda días antes de que iniciara el juicio.

Conforme a lo expuesto por el MPF provincial, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia contra la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación, con reserva de acudir también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La presentación comprenderá los distintos aspectos de la resolución que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, merecen revisión constitucional", señalaron desde la fiscalía.

La contradicción del Tribunal de Impugnación

En primer lugar, se aclara que el fallo del Tribunal de Impugnación no niega, sino que reconoce la abundante prueba que demuestra la activa intervención delictiva de Javier Saavedra en el femicidio de Salas, pero los magistrados "interpretan que no era jurídicamente posible mantener ese pronunciamiento condenatorio al haberse extinguido la acción penal como consecuencia de su fallecimiento horas antes del inicio de la audiencia de debate".

Desde la fiscalía sostienen que el Tribunal de Impugnación confunde dos cuestiones diferentes: "Por un lado, la imposibilidad de condenar a una persona fallecida y, por otro, algo muy distinto, cual es la necesidad de reflejar en la sentencia los sucesos y la determinación de una activa intervención del sujeto en los hechos criminales que quedaron demostrados durante el juicio, y que se cumpla con la obligación estatal de dar certeza sobre la verdad de los hechos para satisfacer el ineludible derecho a la verdad de las víctimas y su inalienable derecho a una tutela judicial efectiva".

La verdad como derecho de las víctimas

La decisión recurrida "confunde la declaración de responsabilidad punitiva —obviamente imposible frente a un acusado fallecido— con la reconstrucción histórica de los hechos acreditados mediante prueba legítimamente producida en juicio". "El Estado tiene la obligación para con las víctimas menores de edad de que estas puedan saber quién fue la persona que les arrebató la vida a su joven madre, frente a ellas", manifestaron desde el MPF.

Otro de los agravios que serán sometidos al análisis de la Corte se relaciona con la confirmación de las absoluciones de Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra. Respecto de la continuidad de la investigación para determinar la identidad del denominado Hombre 2, el MPF aclaró que dichas tareas investigativas "no constituyen una consecuencia del fallo del Tribunal de Impugnación, sino que ya se encuentran en pleno desarrollo con anterioridad a su dictado".

El crimen de Jimena Salas y la causa que aún espera justicia

La respuesta del MPF es con relación al fallo de más de 50 páginas en la que se confirmó que se rechazó la culpabilidad de Javier Saavedra debido a que, por su muerte, debe quedar sobreseído por la extinción de la acción penal, algo que en el juicio no se consideró. La autopsia confirmó que se trató de un suicidio y que el mismo ocurrió un día antes de que comience el debate oral, lo que obligó a que el mismo se retrase e inicie días después.

El crimen de Jimena Salas tuvo lugar el 27 de enero de 2017 cuando fue brutalmente asesinada de 57 puñaladas. A casi 10 años de su asesinato, la causa sigue impune, a la espera de las nuevas resoluciones de la Justicia. La decisión que tome la Corte será clave para determinar si, más allá de la muerte del acusado, el Estado tiene la obligación de establecer la verdad de los hechos y garantizar el derecho de las víctimas a saber qué ocurrió.