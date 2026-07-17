Fer Dente no dudó en contestarle a su hermano Tomás Dente tras las polémicas declaraciones que realizó al aire.

Luego de las polémicas acusaciones que Tomás Dente lanzó contra su hermano en su programa de Net TV, Fernando Dente rompió el silencio y respondió por primera vez en televisión durante una emisión de LAM (América TV).

Durante la entrevista, Fer expresó: “Es mi hermano. Un hermano es un hermano. Me parece que, como respeto a la gente que le pasa, no quiero hablar de eso”. Luego agregó: “¿Vos me ves pidiendo la cabeza de alguien? Es mi hermano. Cuando un vínculo no se puede elegir, lo mejor que podés hacer es aceptarlo”.

Por último, aseguró que hace casi 17 años no mantiene ningún vínculo con Tomás y se refirió a la posibilidad de una futura reconciliación: “Si lo hiciéramos, no lo haría públicamente y me parece que también ya roza lo bizarro. Por ahora está en ese lugar y me parece que es el lugar que mejor me funciona a mí, hoy”.

El polémico comentario que hizo Tomás Dente sobre Fer Dente

Todo comenzó cuando Tomás Dente contó que el distanciamiento con Fernando continúa y dejó en claro que, por el momento, no existe posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, minutos después fue por más y lanzó una fuerte acusación al revelar una polémica versión sobre cómo su hermano habría conseguido uno de los papeles más importantes de su carrera teatral. En ese contexto, aseguró: “Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga, sin que su mejor amiga supiera, para tener una obra de teatro”.

Tras sus declaraciones, durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el periodista Nahuel Saa aportó más información sobre la acusación de Tomás: “Hoy Tomas dijo que Fernando Dente, su hermano, se acostaba con el papá de su mejor amiga para que lo pongan en una obra de teatro. En 2019 Fernando contó en Revista Gente que tuvo una relación con un hombre 24 años mayor que él”.

