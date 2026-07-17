Peinado fácil y elegante para ir a trabajar: se hace en minutos y queda como de peluquería.

Si estás buscando peinados simples y lindos para ir a trabajar, que te hagan ver más arreglada sin necesidad de pasarte horas frente al espejo, este peinado te puede inspirar. Es un peinado recogido, pero muy distintivo, ideal si ya te aburriste de los típicos rodetes y colitas y querés innovar.

Este peinado tiene todo: colitas, torsadas y hasta una especie de "chorizos", conocidos como bubble ponytail (colita burbuja). Se hace con la ayuda de un peine y gel y también vas a necesitar una gomita común y dos más chiquitas. El tutorial de peinado fue compartido por la creadora de contenido beauty Malu Camargo y es muy simple de hacer.

Tutorial de peinado fácil y elegante para ir a trabajar

Lo que vas a necesitar

Gomita de pelo común.

Dos gomitas de pelo chiquitas.

Peine o cepillo.

Gel o fijador.

El paso a paso

Hacete una raya al medio con la ayuda de un peine. Sostenete el cabello con las dos manos para hacer una colita a la altura media de tu cabeza. Ayudate con un cepillo, una gomita y gel o fijador para que quede bien tirante y prolija. Una vez hecha tu colita, soltala un poco, dividí la parte pegada a tu cabeza en dos y meté la colita por adentro para formar dos torsadas. Ajustá bien y perfeccioná la parte delantera con más gel. Colocá una colita de pelo más finita debajo para formar una especie de chorizo. Repetí con otra gomita fina más abajo. ¡Listo!

Por qué este peinado es ideal para ir a la oficina

Además de verse sofisticado, este peinado tiene la ventaja de que mantiene el cabello recogido durante toda la jornada laboral. Es una alternativa moderna a la clásica cola de caballo y al rodete, pero sigue siendo lo suficientemente discreta para usar en entornos laborales.

También funciona muy bien tanto en cabellos largos como en melenas medias y puede adaptarse a distintos estilos, desde un look más formal hasta uno relajado para el día a día. Si estás cansada de repetir siempre los mismos peinados, esta versión con bubble ponytail puede ser una forma fácil de elevar cualquier outfit en apenas unos minutos.