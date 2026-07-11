Tutorial de peinado para ir a trabajar todos los días: elegante, romántico y se hace en 5 minutos.

Hay un peinado muy simple que te podés hacer para ir a trabajar y estar más arreglada, elegante y elevar tu look. Aunque parece un peinado complicado, lo cierto es que es muy fácil de hacer y en 10 minutos lo podés tener listo. Solamente necesitás una gomita de pelo, idealmente de tu mismo color de cabello.

"Es perfecto para el trabajo o para cuando quieras un look classy", cuenta Grace, creadora de contenido beauty, quien compartió este tutorial. Además de leer el paso a paso, lo ideal es que lo hagas mirando el video para no perderte de ningún detalle.

Tutorial de colita de pelo elegante para ir a trabajar

El paso a paso

Separá tus mechones delanteros y luego hacete una media colita de pelo. Sostenela con una gomita de pelo, idealmente de un color similar al de tu cabello para que no se vea. Bajá la gomita deslizándola lentamente hacia abajo. Separá al medio la parte de arriba de la media cola (de arriba de la gomita) y meté el mechón que cuelga entremedio. Se te tienen que formar dos torzaditas. Ahora, tomá otros dos mechoncitos de cada lado del pelo que te quedó suelto para formar otra media cola y repetí exactamente el mismo proceso. Te va a quedar una especie de cola de pelo baja. ¡Listo!

Las ventajas de este peinado

Lo mejor de este peinado es que combina practicidad y elegancia sin necesidad de utilizar herramientas de calor ni productos especiales. En pocos minutos, logra un efecto prolijo que parece mucho más elaborado de lo que realmente es, por lo que resulta ideal para quienes tienen poco tiempo por la mañana.

Además, se adapta a distintos tipos de cabello, ya sea lacio, ondulado o con textura. Para un acabado más pulido, podés aplicar unas gotas de sérum o aceite capilar en los largos. Si preferís un look más relajado, simplemente dejá algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Este estilo también es una excelente opción para reuniones de trabajo, entrevistas laborales, salidas después de la oficina o cualquier ocasión en la que quieras verte arreglada sin demasiado esfuerzo. Con una simple gomita y unos minutos frente al espejo, podés transformar una clásica cola de pelo en un peinado sofisticado y moderno.