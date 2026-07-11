Quién es el DT de Noruega en el Mundial 2026: así es Stale Slobakken

La Selección de Noruega vive un mundial histórico y gran parte de su salto de calidad se debe a su director técnico, Ståle Solbakken. El entrenador, de 58 años, está al frente del combinado escandinavo desde diciembre de 2020 y lo llevó por primera vez en la historia a unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

El equipo viene de dejar en el camino del Mundial 2026 a Costa de Marfil y de dejar eliminado a Brasil en octavos. Ahora se enfrentarán a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Quién es Stale Solbakken, el DT de Noruega

Antes de convertirse en entrenador, Slobakken tuvo su lugar en la selección de su país. Fue volante y vistió la camiseta de Noruega tanto en el Mundial de Francia 1998 como en la Eurocopa 2000. En 1995 se quedó con el premio al mejor futbolista noruego del año y llegó a jugar en la Premier League con el Wimbledon FC.

Sin embargo, su carrera como jugador terminó de manera abrupta en 2001, cuando un infarto lo obligó a colgar los botines mientras jugaba en el Copenhague de Dinamarca. Decidió seguir en el fútbol, pero como entrenador.

Stale Slobakken dirige la Selección de Noruega desde el 2020

Acumula alrededor de 24 años de trayectoria como director técnico, con pasos por el fútbol noruego, danés, alemán e inglés. Su etapa más destacada fue en el FC Copenhague, club al que dirigió en dos ciclos distintos y con el que sumó la mayor parte de sus 14 títulos, entre ellos varias Superligas danesas y copas locales. También tuvo experiencias en el Colonia de Alemania y en el Wolverhampton de Inglaterra antes de asumir en la selección noruega a fines de 2020.

Junto a Haaland y Odegaard, Solbakken cambió la historia

Al frente de Noruega, Slobakken supo potenciar a una camada de jugadores que hoy brillan en las grandes ligas europeas, como Erling Haaland (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). Bajo su conducción, el equipo escandinavo dominó sus eliminatorias y hoy sorprende al alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final de la Copa del Mundo.