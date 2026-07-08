DT Noruega dice que tener jugadores de la Premier League en su equipo no es ventaja ante Inglaterra

Conferencia de prensa de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026

​El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, desestimó las sugerencias de que contar con jugadores de la Premier League le da a su equipo una ‌ventaja frente a Inglaterra en los ‌cuartos de final del Mundial, señalando con ironía que las estrellas de su rival, en realidad, juegan en otras ligas.

Noruega cuenta entre su contingente de la Premier League con el delantero del Manchester City Erling Haaland y el capitán del Arsenal Martin Odegaard, pero Solbakken señaló que los dos máximos goleadores de Inglaterra militan en LaLiga y en la Bundesliga.

El delantero del Bayern Munich Harry Kane es ​candidato a otra Bota ⁠de Oro del Mundial con seis goles y el centrocampista Jude Bellingham también ‌ha contribuido con cuatro tantos, incluidos dos en la victoria de ⁠Inglaterra 3-2 sobre México en octavos de final.

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"No ⁠sé si eso es una ventaja. Es evidente que algunos de estos jugadores se han enfrentado a muchos de los futbolistas ingleses", dijo Solbakken a periodistas el ⁠miércoles.

"Puede que los dos mejores jugadores ingleses no jueguen en la Premier ​League. Juegan en España y en Alemania, así que también ‌se puede ver desde ese punto de ‌vista".

Solbakken reconoció que la victoria de Noruega sobre Brasil que le permitió ⁠pasar a cuartos de final por primera vez había reforzado la confianza del equipo, pero advirtió que no había que dejarse llevar por el entusiasmo.

"Creo que nos ha dado más confianza, pero creo que (...) cada partido es un caso aparte", ​dijo Solbakken.

"No creo ‌que ningún otro equipo al que nos hayamos enfrentado hasta ahora en este Mundial nos haya subestimado. Todos los equipos hacen su análisis, un análisis muy exhaustivo, así que no hay secretos. Y eso también se aplica a este partido".

Solbakken había declarado que algunos jugadores no se ⁠encontraban del todo bien, pero aclaró que ahora todos estaban listos para jugar.

"Es cierto que Odegaard estaba enfermo. Es su tío (Thomas), que es fisioterapeuta, quien está enfermo. No es Martin", explicó. "Así que todo va bien, todos los jugadores están bien. No hay nadie enfermo entre los jugadores. Ha habido uno o dos casos entre el cuerpo técnico".

EL LIDERAZGO DE HAALAND

El entrenador elogió las cualidades de liderazgo de Haaland, describiéndolo como "un gran líder ‌dentro y fuera del campo". El delantero también es candidato a la Bota de Oro con siete goles, uno por detrás del argentino Lionel Messi.

"Es uno más del grupo. Lleva con estos chicos desde las categorías sub-16, sub-17 y sub-18", explicó el entrenador. "Muchos de ellos llevan juntos toda la vida, así que también están disfrutando mucho de ‌esta aventura".

En cuanto a la capitanía de Odegaard, Solbakken sugirió que el centrocampista del Arsenal asume una mayor responsabilidad con su selección que a nivel de club. "Quizá tenga un ‌papel un poco más ⁠libre en nuestro equipo", explicó.

"Quizá cuando juega con el Arsenal, tiene compañeros con la misma experiencia, como Declan Rice y (Martin) Zubimendi. Entre ​ellos pueden repartirse un poco las responsabilidades. Obviamente, quizá le exigimos un poco más a él".

"Junto con Erling, ha sido uno de nuestros mejores jugadores durante mucho tiempo y un gran capitán".

Con información de Reuters