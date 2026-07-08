Cuartos de final: cuánto cuesta viajar para ver a la Selección en Kansas City.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Campeonato del Mundo no solo desató la ilusión de los hinchas, sino también una fuerte demanda de viajes. Según datos de la agencia de turismo Despegar, las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Kansas City, sede del próximo encuentro del equipo nacional, aumentaron un 3.311% luego de confirmarse el pase a la siguiente instancia.

El próximo partido de Argentina se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City y, apenas finalizado el encuentro de octavos de final, miles de fanáticos comenzaron a buscar alternativas para viajar y acompañar al seleccionado desde las tribunas.

Las búsquedas de vuelos para ir a ver a la Selección en cuartos de final se dispararon.

Desde Despegar señalaron que el interés no se concentra únicamente en quienes aún están en el país. Las búsquedas de vuelos hacia Miami crecieron un 142% respecto de la semana anterior, impulsadas por argentinos que ya se encuentran en Estados Unidos y buscan reorganizar su recorrido para seguir alentando al equipo.

"Cuando la Selección gana, la alegría también se traduce en nuevos viajes", explicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay. Según indicó, cada triunfo del conjunto nacional reactiva rápidamente el interés por viajar y vivir la experiencia mundialista desde la cancha.

Cuánto cuesta viajar para ver a la Selección desde EEUU

Una de las alternativas disponibles parte desde Atlanta, con salida el 10 de julio y regreso el 14, por $1.692.586 por persona. El itinerario contempla una escala tanto en la ida como en la vuelta e incluye mochila y equipaje de mano.

Otra opción sale desde Miami para las mismas fechas y tiene un valor de $1.437.501 por persona, también con una escala por tramo e incluyendo equipaje de mano y mochila.

El fuerte crecimiento en las búsquedas refleja un fenómeno que suele repetirse cada vez que la Selección avanza en una Copa del Mundo y es que miles de argentinos deciden organizar viajes de último momento con el objetivo de acompañar a la albiceleste y vivir en primera persona el posible triunfo que, en esta oportunidad, nos daría la cuarta estrella.