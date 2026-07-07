Carney propone a primer ministro noruego que permita que Haaland refuerce a selección de Canadá

Cumbre de líderes de la OTAN en Ankara

​El primer ministro de Canadá, Mark Carney, combinó los asuntos de ‌Estado con el ‌buen humor en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, al bromear con un posible fichaje del delantero estrella de Noruega, Erling Haaland, para su selección de cara ​a la ⁠próxima campaña al Mundial.

Carney se reunió ‌con su par noruego, Jonas ⁠Gahr Stoere, y ⁠con el canciller alemán, Friedrich Merz, al margen de la cumbre celebrada el ⁠martes en Ankara, un día después ​de cerrar un acuerdo ‌sobre submarinos con ‌una asociación germano-noruega.

Destacando la importancia de ⁠la relación de Canadá con Noruega, Carney no pudo resistirse a hacer una audaz propuesta por el ​delantero ‌noruego, que ha marcado siete goles en el Mundial.

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"La interoperabilidad también implica compartir tripulaciones. Y en el próximo Mundial, si pudiera ⁠compartir a Erling Haaland con nosotros, se lo agradeceríamos muchísimo", bromeó, provocando las risas de Stoere.

El funcionario noruego inmediatamente hizo un gesto de remo vikingo y dijo: "No está en venta".

Noruega dio la ‌sorpresa al eliminar a Brasil y se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final el sábado.

Canadá, uno de los coanfitriones del Mundial, quedó eliminada ‌del torneo la semana pasada tras una campaña en la que consiguió el ‌primer punto ⁠de su historia en el torneo, su primera victoria ​y su primer triunfo en las fases eliminatorias.

Con información de Reuters