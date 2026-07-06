Cobolli y Paolini avanzan a cuartos de final de Wimbledon; británico Fery sigue en liza

El italiano Flavio Cobolli celebra tras ganar su partido de cuarta ronda contra el australiano Alex de Minaur

Los ​italianos Flavio Cobolli y Jasmine Paolini iluminaron las pistas de césped de Wimbledon y volvieron a los cuartos de final, mientras que los aficionados británicos celebraron que Arthur Fery ‌se impusiera el lunes a Grigor Dimitrov, ‌que había entrado al torneo con una invitación.

Tras perder la final de Roland Garros ante Alexander Zverev, Cobolli continuó con su buena racha en los Grand Slam al vencer al australiano Alex de Minaur, quinto cabeza de serie, por 7-5, 7-6(4) y 6-3 en una tarde abrasadora en la pista número uno, donde el partido se detuvo en dos ocasiones porque algunos aficionados se sintieron indispuestos.

El noveno cabeza de serie mantuvo la calma en los momentos de tensión y desplegó sus potentes golpes -impresionando ​con un ganador de derecha ⁠con efecto en lo más profundo del segundo set- para despachar a su decidido rival.

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"Me ‌siento genial. Ha sido un partido increíble para mí. Creo que he jugado ⁠uno de mis mejores partidos, sobre todo en esta superficie, ⁠en la que siempre es difícil", dijo Cobolli a periodistas.

"He jugado por primera vez aquí en la Pista Uno. La sensación en la pista ha sido increíble. Me encanta jugar allí. El sonido ⁠era increíble y la sensación con la pelota, fantástica", agregó.

Paolini, en tanto, puso fin a ​la trayectoria en Wimbledon de Alexandra Eala con una victoria por ‌6-4, 4-6 y 6-3 sobre la filipina en la ‌pista central, lo que le permite seguir en la senda de alcanzar otra buena clasificación ⁠tras su subcampeonato de 2024.

La participación en Wimbledon de la cabeza de serie número 13 se vio mermada por una lesión en un pie que ha perjudicado su temporada, pero dijo que estaba redescubriendo su pasión por el tenis en un recinto donde ha contado con un gran apoyo.

"Estoy disfrutando ​jugando al tenis. ‌Por supuesto, es más fácil cuando juegas bien. Pero creo que es importante intentar mantener esta mentalidad, incluso cuando las cosas se ponen más difíciles", declaró Paolini.

KOSTYUK MANTIENE LA CALMA Y GANA

Paolini se enfrentará a otra gran prueba cuando se mida a la ucraniana Marta Kostyuk, cabeza de serie número 12, que comenzó la jornada del octavo día ⁠con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre la estadounidense Ashlyn Krueger, procedente de la fase previa, en la pista dos, mientras el calor empezaba a hacer la vida más incómoda.

Tras la ola de calor de la semana pasada, que batió los récords británicos de junio con temperaturas en torno a los 37 grados Celsius, se prevé que, durante la segunda semana del torneo, las temperaturas vuelvan a superar los 30 grados Celsius.

La excampeona del Abierto de Australia Madison Keys siguió los pasos de Krueger y quedó eliminada ‌tras caer por 6-4 y 7-6(2) ante la prometedora checa Linda Noskova, que alcanzó los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez.

Noskova, de 21 años, que está deseando seguir los pasos de sus compatriotas campeonas Petra Kvitova, Marketa Vondrousova y Barbora Krejcikova, se enfrentará a Elise Mertens después de que la belga venciera a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-4.

Los aficionados locales disfrutaron de ‌un gran espectáculo por la tarde, cuando Fery se impuso a Dimitrov por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) en un partido de casi cuatro horas, para continuar así su extraordinaria trayectoria como último británico en el ‌cuadro individual.

Taylor Fritz se ⁠deshizo rápidamente del kazajo Alexander Bublik, décimo cabeza de serie, por 7-6(1), 6-4 y 6-4, y alcanzó los cuartos de final por cuarta vez en cinco ​años en el All England Club.

Zverev, otro de los aspirantes al título, intentará mantener vivas sus opciones de conquistar su segunda corona de Grand Slam tras su triunfo en Roland Garros cuando se enfrente más tarde a Jiri Lehecka.

Con información de Reuters