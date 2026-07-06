Rolando Graña brindó el dato que preocupa al Gobierno de Javier Milei.

Rolando Graña llevó adelante una nueva emisión de GPS, el programa que conduce en América TV, este domingo 5 de julio. Durante su editorial, habló acerca de uno de los más grandes flagelos que tiene actualmente la gestión de Javier Milei: la pérdida de confianza en él por parte de la sociedad.

"¿Por qué Milei está tan desesperado en quitar las PASO?", planteó primeramente, para luego comentar que "esta semana se difundió una encuesta muy interesante de Atlas Intel", encuestadora brasileña que "fue una de las que ya acertó dos cosas fundamentales: primero, que ganaba Milei; segundo, que ganaba en las primarias del año pasado cuando todos pensaban que iba a estar más complicada la cosa y terminó ganando".

Rolando Graña, conductor de GPS.

El dato de Rolando Graña que preocupa a Javier Milei

Tras esta introducción, el periodista expuso: "Atlas Intel publicó esta semana esta encuesta, donde el nivel de desaprobación de Milei se mantiene en lo que nosotros venimos contando todos los domingos: 58 o 60 por ciento, sobre todo por la economía".

"Ya el Gobierno después de Adorni, después de Libra, después del ANDIS, dificilmente va a poder seguir insistiendo en que ellos son los morales, los anti-casta, va a estar complicado, van a tener que aferrarse a que les vaya bien en la economía. Pero como la economía está complicada para mucha gente, el 58,2% de la población desaprueba la gestión económica, saben que si llegaran a un ballotage perderían", añadió.

En ese sentido, comentó que "el nivel de aprobación está en el 39,7%, todavía no se modificó la relación 60-40". Finalmente, señaló: "El Gobierno sabe que si va a un ballotage la va a tener complicada hasta con el Pato Donald, entonces necesitás que la oposición no se pueda reagrupar".