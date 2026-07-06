El seleccionador de EEUU celebra la suspensión de la sanción a Balogun antes del partido contra Bélgica

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa en Estados Unidos

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, declaró el domingo que acogía con satisfacción la ‌decisión de la FIFA ‌de suspender la sanción por tarjeta roja impuesta al delantero Folarin Balogun, de cara al partido de octavos de final del Mundial que el equipo disputará el lunes contra Bélgica en Seattle.

"Creo que cualquiera que realmente se interese por el deporte y confíe en la ética y ​la integridad debería ⁠celebrar esa decisión", declaró Pochettino a los periodistas.

"Ya ‌fuimos suficientemente castigados contra Bosnia y Herzegovina, al ⁠jugar con 10 hombres durante ⁠35 minutos tras una decisión que fue totalmente injusta", agregó.

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Balogun fue expulsado en la segunda parte del partido de la ⁠ronda de los 32 disputado el miércoles contra ​Bosnia por pisar con la bota ‌el tobillo de Tarik Muharemovic. ‌La expulsión del jugador de 25 años se produjo ⁠tras revisar las imágenes de vídeo.

La FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba suspendida, pero no anulada. Esta decisión sin precedentes se produjo tras una llamada ​del ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Según se ha informado, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, había declarado que la decisión le parecía "una broma".

Pochettino reconoció la ⁠postura de García, aunque insistió en que la decisión era buena para el fútbol.

Añadió que, si bien entendía que García tuviera que oponerse, la integridad y la ética eran "globales" y "no puede haber nada más justo que eso".

Pochettino afirmó que no había participado en el proceso de apelación y que se ‌enteró de la resolución poco antes de la sesión de entrenamiento del equipo.

El argentino añadió que la presión política no debería influir en las decisiones deportivas. "No podemos mezclar eso".

Pochettino reconoció que la disponibilidad de Balogun suponía un impulso, ‌pero subrayó que la fuerza de la selección estadounidense residía en el colectivo.

"El poder está en los 26 jugadores", afirmó. "Quizá mañana mi decisión ‌sea dejar ⁠a Balogun en el banquillo. ¿Quién sabe?".

Balogun ha sido el máximo goleador de Estados Unidos en ​el torneo hasta la fecha, compensando el escaso tiempo de juego del referente estadounidense Christian Pulisic debido a una lesión.

(Reportaje de Dan Catchpole en Seattle; edición de Ken Ferris)