Neymar da a entender que se despide de Brasil tras la sorprendente eliminación en el Mundial ante Noruega

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil contra Noruega

Neymar dio a entender que podría ‌haber disputado su ‌último partido con Brasil tras marcar en la derrota ante Noruega en los octavos de final del Mundial el domingo.

El delantero transformó un penalti en el tiempo de descuento de la ​derrota de Brasil ⁠por 2-1, un resultado que eliminó ‌a los pentacampeones y alargó ⁠su espera por un ⁠sexto título mundialista.

En unas breves declaraciones tras el partido a Bruno Formiga, comentarista del ⁠canal brasileño ge tv, Neymar ​dio a entender que su ‌etapa con la selección ‌brasileña había llegado a su fin.

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«Lo ⁠intenté, lo intenté... ¡Ahora se acabó! Empecé aquí, terminé aquí», dijo Neymar, refiriéndose al estadio de Nueva Jersey, donde ​debutó ‌con Brasil en un partido amistoso contra Estados Unidos en 2010.

El jugador, de 34 años, se emocionó hasta las lágrimas tras el ⁠partido. Ha sido la peor actuación de la selección en un Mundial desde 1990.

Brasil se encamina ahora hacia su racha más larga sin ganar un Mundial desde que se alzó con el título por primera ‌vez. En 2030, habrá pasado 28 años sin levantar el trofeo.

Si Neymar confirma su retirada de la selección, pondrá fin a su carrera con Brasil con 80 ‌goles y 58 asistencias en 130 partidos.

Neymar ha ganado múltiples títulos a nivel de ‌clubes, pero ⁠su único trofeo con la selección absoluta de Brasil fue ​la Copa de Confederaciones de 2013.

(Reportaje de Fernando Kallas; edición de Ken Ferris; edición en español de Raúl Cortés Fernández)