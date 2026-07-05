Mirtha Legrand cruzó en vivo a Benegas Lynch.

Este último sábado 4 de julio por la noche, Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, con invitados más que interesantes: la reconocida conductora Susana Roccasalvo; el periodista político Lucas Morando; el actor Diego Ramos y el diputado libertario Alberto Benegas Lynch.

Dada la naturaleza de los asistentes de la velada, se habló muchísimo respecto de la situación actual del país, tanto en cuanto a la realidad socioeconómica de los argentinos como lo concerniente a la gobernabilidad de Javier Milei, algo que tocó de cerca al legislador. En ese sentido, fue la propia Mirtha quien le hizo un áspero planteo al funcionario, dejandolo visiblemente incómodo.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 4 de julio.

¿Qué le dijo Mirtha Legrand a Benegas Lynch?

En determinado momento, la presentadora de casi cien años interrumpió al diputado y le señaló: "Bertie, un país tiene que tener a los habitantes contentos. Tenemos que estar contentos todos. No puede ser que una parte de los habitantes vivamos bien y el resto muy mal. La gente no puede tomar un colectivo, un tren. ¿Cómo van a trabajar?".

Sorprendido, Benegas Lynch atinó a decir: "Por eso Mirtha en los países civilizados los más pobres vendrían a ser los que tienen ingresos medios acá. De lo que se trata es de marcos institucionales". Lejos de entenderlo, lo cuestionó otra vez: "¿Cómo hacen otros países? ¿Cómo hace Francia?". "Tiene seguridad jurídica, tienen respeto por la vida y la propiedad", justificó de manera estéril.

"¿Pero seguridad jurídica qué es? ¿Que los jueces hacen todo mal? ¿Que los jueces roban? ¿Que no se comportan correctamente?", lo ametralló a preguntas, las cuales no pudo responder de forma idónea el legislador, asegurando que se trataba del famoso "respeto irrestricto por la vida y la propiedad".