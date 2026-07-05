Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 5 de julio

¿Ya tenés tu pálpito?

Buenas, quinientudos y quinientudas del alma. Hoy es domingo 5 de julio y el Quini 6 vuelve a la carga con una de sus modalidades más picantes: el Siempre Sale. ¿Qué quiere decir esto? Tal como lo leés: alguien se lleva la plata sí o sí. No importa si nadie clava los seis números, porque el pozo se parte entre los que tengan cinco aciertos; y si tampoco hay, entre los de cuatro. ¡Ganadores todas las semanas!

No te olvides: el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que agarrá la boleta, revisá bien los números y dejanos en los comentarios tu pálpito de la tarde. ¿Vas con la misma jugada de siempre o cambiás a último momento? Contá todo que acá leemos hasta las cábalas más locas.

¡Que la suerte te acompañe y que el Siempre Sale te haga millonario esta noche!