Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 5 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 18 minutos
¿Cómo se eligen los números del Quini 6? No es magia, es un bolillero con 46 bolillas. ¡Enterate y prepará tu pálpito!
¿Cómo carajo eligen los números? No duermas, te lo contamos
Se viene el sorteo del Quini 6 y seguro te preguntaste: ¿cómo se eligen los números ganadores? No hay truco, no hay brujería. Todo pasa en un bolillero con 46 bolillas, del 00 al 45. Se extraen de a una hasta juntar 6, y si acertás esas seis, te llevás el pozo millonario. Así de simple, pero no tan fácil, ¿eh?
Hoy, domingo 5 de julio, el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que ya sabés: agarrá la boleta, revisá tus números y, si todavía no tenés tu pálpito, ¡corré a cargar la suerte! Dejanos en los comentarios qué números te juegan: ¿fechas, sueños o pura intuición? No te duermas, que la plata espera a los vivos.
Hace 1 hora
¡Siempre Sale! Esta noche el Quini 6 reparte plata sí o sí — no duermas
¿Ya tenés tu pálpito?
Buenas, quinientudos y quinientudas del alma. Hoy es domingo 5 de julio y el Quini 6 vuelve a la carga con una de sus modalidades más picantes: el Siempre Sale. ¿Qué quiere decir esto? Tal como lo leés: alguien se lleva la plata sí o sí. No importa si nadie clava los seis números, porque el pozo se parte entre los que tengan cinco aciertos; y si tampoco hay, entre los de cuatro. ¡Ganadores todas las semanas!
No te olvides: el sorteo arranca a las 21:15 en punto. Así que agarrá la boleta, revisá bien los números y dejanos en los comentarios tu pálpito de la tarde. ¿Vas con la misma jugada de siempre o cambiás a último momento? Contá todo que acá leemos hasta las cábalas más locas.
¡Que la suerte te acompañe y que el Siempre Sale te haga millonario esta noche!
Hace 1 hora
¡Siempre Sale, siempre paga! El Quini 6 no te deja colgado: esta noche hay ganador sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 hs en punto, el Quini 6 vuelve con la modalidad que no falla: Siempre Sale. ¿Sabías que, como su nombre lo dice, alguien se lleva la plata sí o sí? Así es: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos. Y si tampoco hay, ¡directo a los de 4! No importa cómo, pero el billete se paga. Así que no duermas, revisá tu boleta, y dejá tu pálpito en los comentarios. La suerte está al caer.