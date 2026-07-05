Quién es la esposa de Endrick: así es Gabriely Miranda, pareja del futbolista de la Selección de Brasil

Quién es Gabriely Miranda, la esposa de Endrick

El delantero brasileño Endrick es una de las grandes promesas del fútbol internacional y una de las figuras jóvenes que despiertan mayor interés dentro y fuera de la cancha. Mientras continúa su crecimiento deportivo, la historia de amor con Gabriely Miranda también ganó protagonismo por su particular comienzo y por los proyectos que ambos comparten.

Quién es Gabriely Miranda, la esposa de Endrick

Gabriely Miranda es una influencer brasileña que alcanzó notoriedad internacional tras iniciar su relación con Endrick, delantero de la Selección de Brasil. Sin embargo, su historia comenzó de una manera poco habitual y mucho antes de que el futbolista se consolidara como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Según contó la propia Miranda, el inicio del romance estuvo marcado por una apuesta relacionada con un partido entre Cuiabá y Botafogo. La propuesta consistía en que, si Cuiabá conseguía la victoria, ambos comenzarían a salir. El resultado terminó favoreciendo al primer equipo y, desde entonces, ambos suelen recordar ese encuentro como el punto de partida de su relación.

La influencer también reveló que la primera vez que vio a Endrick fue en un centro comercial durante 2022 y que en ese momento desconocía que era futbolista. Esa circunstancia permitió que el primer acercamiento estuviera alejado de la fama que el delantero comenzaba a construir.

Cómo fue la historia de amor entre Endrick y Gabriely Miranda

La pareja decidió formalizar su vínculo en dos oportunidades. La primera ceremonia se realizó el 16 de septiembre de 2024 en Madrid y se llevó a cabo de manera íntima, sin invitados ni testigos.

Meses después, en julio de 2025, celebraron una segunda boda junto a familiares y amigos. Para ese entonces, Endrick tenía 18 años y Gabriely Miranda 21, consolidando una relación que ya despertaba un fuerte interés entre los seguidores del futbolista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión de firmar un contrato de pareja. La propia Gabriely Miranda contó en el pódcast Pod Delas que el documento fue presentado ante notaría y establece que ambos mantienen una relación basada en "el respeto, comprensión y cariño".

Además, el acuerdo incorpora una cláusula que prohíbe expresamente que cualquiera de los dos adquiera algún tipo de vicio, un detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó repercusión en distintos medios internacionales.

La carrera de Endrick y el nuevo proyecto familiar

Cómo comenzó la historia de amor entre Endrick y Gabriely Miranda

Mientras su vida personal ocupaba titulares, Endrick continuó desarrollando una carrera deportiva de rápido crecimiento. Debutó profesionalmente en Palmeiras y, con apenas 16 años, fue transferido al Real Madrid en una operación cercana a los 60 millones de dólares.

Su incorporación al club español se concretó oficialmente a mediados de 2024, una vez alcanzada la mayoría de edad. Posteriormente, el delantero fue cedido al fútbol francés con el objetivo de sumar continuidad y experiencia competitiva antes de regresar al conjunto madrileño.

En paralelo, la pareja anunció una de las noticias más importantes de su vida. En abril confirmaron que esperan su primer hijo mediante un video publicado en redes sociales que rápidamente se viralizó.

Junto al anuncio compartieron una serie de fotografías acompañadas por el mensaje: "Ahora somos cinco", en referencia a ellos dos, el bebé en camino y sus mascotas. La publicación superó el millón de "Me gusta" en Instagram y recibió miles de mensajes de felicitación.

Con apenas 19 años, Endrick atraviesa un momento de grandes cambios tanto en el plano deportivo como en el personal. Mientras continúa afianzándose como una de las principales figuras del fútbol brasileño, Gabriely Miranda se convirtió en una presencia constante en esa etapa, acompañándolo en cada uno de los desafíos que marcarán el futuro de la joven pareja.