Enrique viajará a Londres la semana que viene sin Meghan ni sus hijos

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, visitan Sídney.

La esposa del príncipe Enrique, Meghan, y sus dos hijos no viajarán a Londres con él la próxima semana, según ‌informó el sábado su ‌portavoz, aunque no se descarta una visita a otra localidad del Reino Unido.

Enrique, el hijo menor del rey Carlos, tiene previsto viajar a Londres y Birmingham la próxima semana para asistir a una serie de actos benéficos y eventos de promoción de los Juegos Invictus de 2027.

Se esperaba que Meghan, Archie, de 7 años, y Lilibet, de ​5, viajaran con el ⁠príncipe, pero su portavoz dijo que han descartado los planes de ‌viajar a Londres. El periódico The Telegraph reportó que ⁠la decisión se tomó después de ⁠que se denegara una solicitud de protección policial.

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El portavoz añadió, sin embargo, que la familia no había descartado viajar a otros lugares de Gran ⁠Bretaña, incluido Birmingham, donde Harry tiene previsto promocionar los Juegos ​Invictus de 2027.

EL DESEO DE RECONCILIACIÓN FAMILIAR

Enrique ha ‌expresado en repetidas ocasiones su deseo ‌de llevar a sus hijos a Gran Bretaña, país que ⁠no visitan desde hace varios años, pero ha señalado que las preocupaciones en materia de seguridad han complicado esos planes.

"El duque sigue explorando todas las opciones disponibles para que la visita se pueda llevar ​a cabo ‌de forma segura y para dar a sus hijos la oportunidad de disfrutar del Reino Unido", declaró su portavoz a principios de esta semana.

El príncipe lleva tiempo argumentando que los problemas de seguridad ponen en peligro a su familia cuando ⁠visitan Gran Bretaña.

El año pasado perdió un recurso judicial contra la decisión del Gobierno de retirarle la protección policial automática de la que disfrutaba tras renunciar a sus funciones reales en 2020 y trasladarse a Estados Unidos con Meghan.

La visita prevista había suscitado la posibilidad de un encuentro excepcional entre Archie y Lilibet y su abuelo, el rey Carlos, quien ha ‌visto muy poco a los niños en los últimos años, ya que las relaciones entre Enrique y la familia real siguen siendo tensas.

Enrique declaró en una entrevista con la BBC el año pasado que deseaba una reconciliación con su familia tras años de disputas públicas, incluidas las críticas ‌a la vida real en entrevistas televisivas y en sus memorias, "Spare".

Su viaje de la próxima semana coincide además con una sentencia judicial muy esperada en ‌su demanda por ⁠violación de la privacidad contra Associated Newspapers, la editorial del "Daily Mail".

Se espera que Harry asista a actos relacionados ​con los Invictus Games, la competición deportiva para veteranos militares heridos y lesionados que él mismo fundó y que Birmingham acogerá en 2027.

Con información de Reuters