Un informe ubica a La Rioja entre las provincias con mayor transparencia fiscal

La provincia de La Rioja se destacó en el país como una de las que mayor nivel de transparencia fiscal tiene, de acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que evaluó el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La provincia integró el Grupo II del ranking nacional, categoría que reúne a las jurisdicciones con un elevado nivel de cumplimiento, con puntajes de entre 80 y 90 puntos. El informe fue elaborado durante la primera quincena de abril de 2026 sobre la base de la información disponible en los portales oficiales de cada provincia.

Desde la ASAP explicaron que el objetivo del monitoreo es evaluar el grado de acceso ciudadano a la información fiscal y promover mejores prácticas en la administración de los recursos públicos. Entre los aspectos analizados se encuentran la publicación del presupuesto provincial, la ejecución del gasto, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el stock de deuda pública y distintos indicadores vinculados al funcionamiento del Estado.

Descendió el promedio nacional de transparencia

En el otro extremo del ranking, el Grupo IV, correspondiente a niveles bajos de cumplimiento, con puntajes de entre 30 y 55 puntos, quedó conformado por ocho provincias, entre ellas Buenos Aires y Mendoza. El informe no registró jurisdicciones dentro del Grupo V, reservado para los casos de incumplimiento total.

Por su parte, el Grupo III, de cumplimiento intermedio, reúne a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones, mientras que La Pampa y San Luis fueron excluidas del análisis por no estar adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Más allá de la situación particular de cada provincia, la ASAP advirtió un descenso en los niveles generales de transparencia fiscal. El promedio nacional cayó de 74,3 a 70,9 puntos respecto del informe publicado en septiembre de 2025 y acumuló una baja de 6,8 puntos en comparación con la medición realizada en marzo de ese mismo año.

El Grupo I quedó integrado únicamente por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, las únicas jurisdicciones que alcanzaron la puntuación máxima al cumplir con la totalidad de los requisitos evaluados. Según el informe, estas provincias "repiten la puntuación máxima, lo que da cuenta de un cumplimiento estricto de los requerimientos relevados".

Según la entidad, el monitoreo semestral busca fortalecer la transparencia de las cuentas públicas provinciales y contribuir a mejorar el acceso ciudadano a la información fiscal mediante la publicación sistemática y actualizada de los datos del Estado.