En respuesta a Trump, Merz afirma que Alemania puede defender su impulso en el gasto militar

Imagen de archivo del canciller alemán, Friedrich Merz, durante una conferencia de prensa en la Cancillería, Berlín, Alemania.

Por Miranda Murray y ​Matthias Williams

BERLÍN, 3 jul (Reuters) - Alemania no tiene por qué rehuir alabar su historial en materia de gasto en defensa, ‌afirmó el viernes el ‌canciller Friedrich Merz, al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó de "ridículos" los esfuerzos realizados por Alemania en el pasado.

La cuestión del gasto en defensa ha cobrado gran relevancia ahora que los líderes de la OTAN se preparan para reunirse la próxima semana en Ankara, ​donde los europeos ⁠pretenden dejar de lado las desavenencias con Trump sobre Irán ‌y Groenlandia y demostrar que han dado un ⁠paso al frente para defender el ⁠continente.

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"Alemania va a duplicar su presupuesto de defensa en un plazo de cuatro años. Se trata del mayor esfuerzo que jamás hayamos ⁠realizado para reforzar nuestras capacidades de defensa. En este ​sentido, no tenemos motivos para avergonzarnos ante ‌nadie", declaró Merz a los periodistas.

"Lo ‌afirmaremos, con toda modestia, y lo hacemos como el ⁠Estado miembro más grande de la Unión Europea, asumiendo nuestra responsabilidad dentro de Europa", agregó.

Trump recurrió esta semana a su plataforma Truth Social para criticar con dureza los niveles de gasto ​en defensa ‌de los aliados de la OTAN.

"Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca", dijo en una de sus publicaciones. En otra, afirmó que el gasto de Alemania entre 2014 ⁠y 2025 fue "MUCHO MENOR" que el de Estados Unidos o el de otros aliados de la OTAN, y añadió: "¡Ridículo!".

El año pasado, en La Haya, los líderes de la OTAN acordaron destinar el 3,5% del PIB a partidas fundamentales de defensa, como armamento y efectivos, para 2035, lo que supone un aumento respecto al objetivo anterior del ‌2%.

"Nosotros también nos tomamos muy en serio la amenaza rusa y nos estamos armando para hacerle frente", declaró Merz al recibir en Berlín a los líderes de los Estados bálticos. "Alcanzaremos el objetivo del 3,5% fijado en La Haya ya en 2029, mucho antes de ‌la fecha límite acordada".

Los últimos doce meses han puesto a prueba la alianza, con Trump amenazando con arrebatar Groenlandia a Dinamarca —otro miembro de ‌la OTAN— y, ⁠posteriormente, librando una guerra contra Irán que ha sacudido la economía mundial sin consultar a los aliados ​europeos.

La guerra también ha sacudido las relaciones personales entre Trump y los líderes europeos, entre ellos Merz, quien afirmó que Estados Unidos estaba siendo humillado por Irán.

(Editado en español por Carlos Serrano)