Cuánto gana un albañil en julio 2026: el salario que cobra tras el acuerdo de la UOCRA

Los trabajadores de la construcción comenzaron a cobrar en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.
La recomposición forma parte de la paritaria correspondiente al trimestre junio-agosto y contempla aumentos escalonados sobre los salarios básicos, además del pago de sumas fijas no remunerativas que incrementan el ingreso mensual de los trabajadores.
De cuánto es el aumento de la UOCRA en julio 2026
El acuerdo establece una mejora salarial acumulativa distribuida en tres etapas:
- 2,1% en junio.
- 2% en julio.
- 1,9% en agosto.
En total, la recomposición representa un incremento cercano al 6,1% para el trimestre. Además, los trabajadores perciben sumas extraordinarias no remunerativas que varían según la categoría y la zona geográfica.
Cuánto gana un albañil en julio de 2026
El salario de un albañil depende de la categoría laboral y de la región donde desarrolla su actividad.
Oficial especializado
- Zona A: $7.548 por hora
- Zona B: $7.548 por hora
- Zona C: $10.439 por hora
- Zona C Austral: $13.599 por hora
Oficial
- Zona A: $6.460 por hora
- Zona B: $6.460 por hora
- Zona C: $9.787 por hora
- Zona C Austral: $11.633 por hora
Medio oficial
- Zona A: $5.958 por hora
- Zona B: $5.958 por hora
- Zona C: $9.444 por hora
- Zona C Austral: $10.750 por hora
Ayudante
- Zona A: $5.517 por hora
- Zona B: $5.517 por hora
- Zona C: $9.170 por hora
- Zona C Austral: $9.895 por hora
Sereno
- Zona A: $1.001.322 mensuales
- Zona B: $1.001.322
- Zona C: $1.502.627
- Zona C Austral: $1.797.654
Qué sumas extras cobran los trabajadores de la construcción
Además del salario básico, la paritaria incorporó pagos extraordinarios no remunerativos que elevan el ingreso de bolsillo.
Los montos para julio son los siguientes:
Oficial especializado
- Zona A: $72.900
- Zona B: $80.900
- Zona C: $111.900
- Zona C Austral: $145.700
Oficial
- Zona A: $67.100
- Zona B: $74.500
- Zona C: $103.100
- Zona C Austral: $134.200
Medio oficial
- Zona A: $61.500
- Zona B: $68.200
- Zona C: $94.400
- Zona C Austral: $123.000
Ayudante y sereno
- Zona A: $57.900
- Zona B: $64.300
- Zona C: $88.900
- Zona C Austral: $115.800
Cómo quedó la paritaria de la construcción
El acuerdo firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias combina aumentos porcentuales y sumas fijas para reforzar los ingresos del sector durante el trimestre. La actualización alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo de la construcción y mantiene el esquema de revisiones periódicas que viene aplicando el gremio para acompañar la evolución de la inflación.