Cuánto gana un albañil en julio 2026: el salario que cobra tras el acuerdo de la UOCRA

Cuánto se cobra en julio construcción

Los trabajadores de la construcción comenzaron a cobrar en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

La recomposición forma parte de la paritaria correspondiente al trimestre junio-agosto y contempla aumentos escalonados sobre los salarios básicos, además del pago de sumas fijas no remunerativas que incrementan el ingreso mensual de los trabajadores.

De cuánto es el aumento de la UOCRA en julio 2026

El acuerdo establece una mejora salarial acumulativa distribuida en tres etapas:

2,1% en junio.

en junio. 2% en julio.

en julio. 1,9% en agosto.

En total, la recomposición representa un incremento cercano al 6,1% para el trimestre. Además, los trabajadores perciben sumas extraordinarias no remunerativas que varían según la categoría y la zona geográfica.

Salarios con aumento en julio

Cuánto gana un albañil en julio de 2026

El salario de un albañil depende de la categoría laboral y de la región donde desarrolla su actividad.

Oficial especializado

Zona A: $7.548 por hora

Zona B: $7.548 por hora

Zona C: $10.439 por hora

Zona C Austral: $13.599 por hora

Oficial

Zona A: $6.460 por hora

Zona B: $6.460 por hora

Zona C: $9.787 por hora

Zona C Austral: $11.633 por hora

Medio oficial

Zona A: $5.958 por hora

Zona B: $5.958 por hora

Zona C: $9.444 por hora

Zona C Austral: $10.750 por hora

Ayudante

Zona A: $5.517 por hora

Zona B: $5.517 por hora

Zona C: $9.170 por hora

Zona C Austral: $9.895 por hora

Sereno

Zona A: $1.001.322 mensuales

Zona B: $1.001.322

Zona C: $1.502.627

Zona C Austral: $1.797.654

Qué sumas extras cobran los trabajadores de la construcción

Además del salario básico, la paritaria incorporó pagos extraordinarios no remunerativos que elevan el ingreso de bolsillo.

Los montos para julio son los siguientes:

Oficial especializado

Zona A: $72.900

Zona B: $80.900

Zona C: $111.900

Zona C Austral: $145.700

Oficial

Zona A: $67.100

Zona B: $74.500

Zona C: $103.100

Zona C Austral: $134.200

Medio oficial

Zona A: $61.500

Zona B: $68.200

Zona C: $94.400

Zona C Austral: $123.000

Ayudante y sereno

Zona A: $57.900

Zona B: $64.300

Zona C: $88.900

Zona C Austral: $115.800

Empleados de la construcción en julio

Cómo quedó la paritaria de la construcción

El acuerdo firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias combina aumentos porcentuales y sumas fijas para reforzar los ingresos del sector durante el trimestre. La actualización alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo de la construcción y mantiene el esquema de revisiones periódicas que viene aplicando el gremio para acompañar la evolución de la inflación.