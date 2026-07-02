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Cuánto gana un albañil en julio 2026: el salario que cobra tras el acuerdo de la UOCRA

La UOCRA acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores de la construcción. Cómo quedaron los sueldos por categoría.

02 de julio, 2026 | 11.22

Los trabajadores de la construcción comenzaron a cobrar en julio de 2026 con una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

La recomposición forma parte de la paritaria correspondiente al trimestre junio-agosto y contempla aumentos escalonados sobre los salarios básicos, además del pago de sumas fijas no remunerativas que incrementan el ingreso mensual de los trabajadores.

De cuánto es el aumento de la UOCRA en julio 2026

El acuerdo establece una mejora salarial acumulativa distribuida en tres etapas:

  • 2,1% en junio.
  • 2% en julio.
  • 1,9% en agosto.

En total, la recomposición representa un incremento cercano al 6,1% para el trimestre. Además, los trabajadores perciben sumas extraordinarias no remunerativas que varían según la categoría y la zona geográfica.

Salarios con aumento en julio

MÁS INFO

Cuánto gana un albañil en julio de 2026

El salario de un albañil depende de la categoría laboral y de la región donde desarrolla su actividad.

Oficial especializado

  • Zona A: $7.548 por hora
  • Zona B: $7.548 por hora
  • Zona C: $10.439 por hora
  • Zona C Austral: $13.599 por hora

Oficial

  • Zona A: $6.460 por hora
  • Zona B: $6.460 por hora
  • Zona C: $9.787 por hora
  • Zona C Austral: $11.633 por hora

Medio oficial

  • Zona A: $5.958 por hora
  • Zona B: $5.958 por hora
  • Zona C: $9.444 por hora
  • Zona C Austral: $10.750 por hora

Ayudante

  • Zona A: $5.517 por hora
  • Zona B: $5.517 por hora
  • Zona C: $9.170 por hora
  • Zona C Austral: $9.895 por hora

Sereno

  • Zona A: $1.001.322 mensuales
  • Zona B: $1.001.322
  • Zona C: $1.502.627
  • Zona C Austral: $1.797.654

Qué sumas extras cobran los trabajadores de la construcción

Además del salario básico, la paritaria incorporó pagos extraordinarios no remunerativos que elevan el ingreso de bolsillo.

Los montos para julio son los siguientes:

Oficial especializado

  • Zona A: $72.900
  • Zona B: $80.900
  • Zona C: $111.900
  • Zona C Austral: $145.700

Oficial

  • Zona A: $67.100
  • Zona B: $74.500
  • Zona C: $103.100
  • Zona C Austral: $134.200

Medio oficial

  • Zona A: $61.500
  • Zona B: $68.200
  • Zona C: $94.400
  • Zona C Austral: $123.000

Ayudante y sereno

  • Zona A: $57.900
  • Zona B: $64.300
  • Zona C: $88.900
  • Zona C Austral: $115.800

Empleados de la construcción en julio

Cómo quedó la paritaria de la construcción

El acuerdo firmado entre la UOCRA y las cámaras empresarias combina aumentos porcentuales y sumas fijas para reforzar los ingresos del sector durante el trimestre. La actualización alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo de la construcción y mantiene el esquema de revisiones periódicas que viene aplicando el gremio para acompañar la evolución de la inflación.

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