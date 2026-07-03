Una web rusa de empleo publica un anuncio en busca de operadores de drones para defender Moscú

Imagen de archivo de un edificio de departamentos dañado tras un ataque con drones ucranianos en Krasnogorsk, en la región de Moscú, Rusia.

HeadHunter, ​la mayor web de empleo de Rusia, está buscando operadores de drones ‌para proteger el ‌espacio aéreo de Moscú, sin que se requiera experiencia previa.

El anuncio en línea indica que se buscan candidatos para una unidad de voluntarios denominada "Fuerza de Reserva del Ejército de Combate", cuya misión es "garantizar la ​seguridad de la ⁠capital mediante soluciones técnicas modernas y ‌sistemas de vigilancia".

"Trabajarás con equipos de ⁠alta tecnología diseñados para ⁠proteger el entorno urbano", reza el anuncio.

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La descripción del puesto incluye la preparación previa al ⁠vuelo y el manejo de drones, ​la realización de misiones de ‌reconocimiento y "la ejecución de ‌vuelos para recopilar datos, tanto de día ⁠como de noche".

Los candidatos solo deben tener "conocimientos técnicos básicos" y ganas de progresar en este campo. Sin embargo, el ​salario —a partir ‌de 150.000 rublos (1.950 dólares) al mes— queda muy por debajo de la media de Moscú, que supera los 200.000 rublos.

En una valoración de la ⁠empresa, una persona que se identificó como "inspector jefe" escribió: "Un equipo excelente y muy unido; había grandes oportunidades de crecimiento, una cultura corporativa positiva, la posibilidad de elegir el trabajo que se ajustara a mis intereses y el ‌apoyo de la dirección. El salario se basa en el rendimiento, lo que significa que puedes aumentar tus ingresos".

Reuters no ha podido determinar cuándo se publicó por primera vez ‌la oferta de empleo, pero se actualizó el 1 de julio.

En junio, Ucrania intensificó los ‌ataques con ⁠drones contra Moscú, incluidos dos ataques en tres días contra una ​gran refinería de petróleo situada justo dentro de la circunvalación de la ciudad.

(Escrito por Mark Trevelyan; editado en español por Carlos Serrano)