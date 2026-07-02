Ignacio Ortelli reveló el fuerte cambio que haría Milei para las elecciones 2027: "Ley"

Ignacio Ortelli reveló el fuerte cambio que haría Milei para las elecciones 2027.

Las elecciones 2027 podrían incorporar una modificación inesperada si prospera una alternativa que, según reveló el periodista Ignacio Ortelli, el Gobierno analiza incluir dentro de la reforma política. En Radio Rivadavia, el periodista sostuvo que la Casa Rosada estudia habilitar las "colectoras" como parte de los cambios vinculados a la eliminación de las PASO.

Ortelli explicó que la discusión surgió a partir de los reparos planteados por algunos gobernadores, que buscan mantener autonomía política en sus provincias sin quedar plenamente identificados con La Libertad Avanza. "Hay algunos gobernadores que le dicen 'todo muy lindo, pero si eliminás las PASO, yo no me quiero poner tu camiseta violeta; yo puedo pegar la lista de diputados mía a tu esquema de presidente, pero sin formar parte de tu esquema violeta'", afirmó.

Ortelli advirtió que la eventual incorporación de este mecanismo también despierta cuestionamientos por su impacto en el sistema político. "El problema es que necesitarían de la habilitación de colectoras", explicó antes de señalar que esa medida podría generar efectos no deseados. "Le abrís la canilla a tantos peronistas, a tanto clientelismo y a tantas formas de manipular la política en distintas partes del país", sostuvo.

En esa línea, definió el esquema como "básicamente, una ley de lemas de buenos modales", en referencia a las similitudes que, a su entender, tendría con ese sistema electoral.

Ignacio Ortelli reveló el fuerte cambio que haría Milei para las elecciones 2027.

Qué podría pasar con la reforma electoral

Si bien aclaró que aún no existe una confirmación oficial, Ortelli aseguró que la posibilidad está sobre la mesa y podría formar parte del proyecto que impulsa el oficialismo. "Creo que viene y lo van a querer meter en esta reforma de las PASO", concluyó el periodista.