Disputa en la familia Bolsonaro expone dificultades de la derecha para ganar el voto femenino en Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro pronuncia un discurso durante un acto en Sao Paulo

Por Luciana Magalhaes, Brendan O'Boyle y Ricardo ​Brito

2 jun (Reuters) - La creciente brecha entre el senador brasileño de extrema derecha Flavio Bolsonaro y su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, amenaza con empeorar su ya débil posición entre el electorado femenino, en plena campaña presidencial de ‌cara a las elecciones generales de octubre.

La ex ‌primera dama dimitió el martes como presidenta de la sección femenina del Partido Liberal —cuya figura más destacada es el expresidente de derecha Jair Bolsonaro— en medio de una disputa pública cada vez más intensa con sus hijastros.

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En un video de la semana pasada que se hizo viral, acusó a Flavio de haberle "faltado el respeto" y "maltratado" al criticar su implicación en los asuntos del partido, lo que ella describió como una "puñalada por la espalda".

"Entendí que él no quería mi apoyo —o que este era insignificante—, así que me retiré y me mantuve al margen", afirmó en el video. "Así es como sigo estando".

Michelle, de 44 años, es considerada por muchos como ​una de las portavoces más eficaces ⁠del partido entre las mujeres conservadoras y evangélicas, y el partido la había enviado por todo el país para captar votos. ‌Su salida priva al senador Bolsonaro de un activo clave en su intento por ampliar su atractivo ⁠y derrotar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre.

Las ⁠encuestas sugieren que el joven Bolsonaro, al igual que su padre antes que él, tiene dificultades para aumentar su apoyo entre el electorado femenino.

Una encuesta publicada el lunes por BTG Pactual/Nexus mostraba que Lula aventajaba al senador Bolsonaro entre las mujeres por 18 ⁠puntos porcentuales en una hipotética segunda vuelta, con un 55% frente a un 37%. Entre los hombres, el senador ​mantenía una ventaja del 49% frente al 42%.

Entre el conjunto de los votantes, la encuesta ‌indicaba que Lula ganaría la reelección con un 49%, frente ‌al 43% del senador Bolsonaro.

"En unas elecciones muy reñidas, cualquier variable influye en el mercado", afirmó el politólogo Rafael ⁠Favetti.

La ruptura entre Flavio y Michelle preocupaba a algunos votantes.

"Tendré en cuenta los argumentos de Michelle, no en lo que respecta a la familia —eso es personal—, sino en cuanto a las dificultades para presentar candidatas", dijo Thaise Lima, una abogada afincada en São Paulo que se identifica con la derecha. "Las mujeres siguen sin tener una representación sólida en la política".

DISPUTA FAMILIAR

Durante años, Michelle Bolsonaro trabajó ​para crear una red ‌con la que captar seguidoras en iglesias y grupos conservadores de todos los rincones de Brasil, suavizando así la imagen de un movimiento político fuertemente asociado al estilo combativo de su marido.

La influencia política de Michelle creció cuando el expresidente —que actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por intentar anular su derrota electoral de 2022— pasó a estar bajo arresto domiciliario, lo que la convirtió en una interlocutora clave al ser una de ⁠las pocas personas con pleno acceso a él.

La ex primera dama está barajando presentarse al Senado este año, según una persona cercana a ella, y las empresas de sondeos la consideran desde hace meses una posible candidata a la presidencia.

Sin embargo, la ruptura entre Michelle y los hijos mayores de Bolsonaro, fruto de matrimonios anteriores, se ha intensificado desde que Flavio lanzó su campaña a finales del año pasado, en un intento por forjarse una imagen como versión moderada de su padre, conocido por no tener pelos en la lengua.

Algunos de sus aliados se han mostrado reacios a hacer las paces con Michelle y su entorno.

"Las mujeres votan muy mal", dijo el influencer de derecha ‌Paulo Figueiredo en un video publicado la semana pasada. Flavio Bolsonaro dijo posteriormente que los comentarios de Figueiredo eran erróneos.

UN PUNTO DÉBIL ENTRE EL ELECTORADO FEMENINO

Las dos campañas del expresidente Bolsonaro tuvieron dificultades para atraer al voto femenino, lastradas en parte por su historial de comentarios polémicos y sexistas. Flavio Bolsonaro parecía estar intentando cambiar eso.

Ha sido fotografiado con una camiseta en la que se leía "papá de una niña" y ha planteado la idea de elegir a una mujer como compañera de candidatura, un plan que ha cobrado fuerza en ‌los últimos días, según personas cercanas a él.

Daniella Marques, una estrecha aliada del exministro de Economía de Jair Bolsonaro, se ha perfilado como posible compañera de candidatura o ministra de Economía tras incorporarse a la campaña del senador como asesora económica.

Sin embargo, lejos de la mirada pública, ‌el senador ignoró las opiniones ⁠de su madrastra a la hora de tomar decisiones sobre la estrategia nacional de su partido, dijo Michelle en su video.

Flavio celebró el miércoles una reunión en Brasilia con decenas de mujeres conservadoras, en la ​que hizo comentarios conciliadores sobre Michelle, quien fue invitada pero no asistió.

"Siento un enorme respeto por Michelle, y estoy seguro de que superaremos este momento difícil y de que ella seguirá caminando a nuestro lado", afirmó en la reunión.

Con información de Reuters