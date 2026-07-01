Café y vinilos en Buenos Aires: el café escondido para merendar y escuchar música en tocadiscos.

Hay un café escondido en Buenos Aires que es ideal para los amantes del café, la gastronomía y la música. Se caracteriza por tener una pared inmensa repleta de vinilos y por ofrecer una experiencia de desayunos, almuerzos y meriendas con música curada que suena en vivo a través de tocadiscos.

Se trata de Jammin Social Club, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Se volvió viral en redes sociales como Instagram y TikTok ya que gracias a su estética única, también es un lugar ideal para ir a filmar, sacar fotos y hacer contenido.

"Hoy fuimos a conocer la propuesta de Jammin Café, ubicado en Palermo. Es un café que ofrece una estética muy cozy y llena de vinilos. Siento que es el lugar ideal para tomarse fotitos y ponerte al día con tu mejor amiga. El cafecito 10/10 y el menú es amplio, volvería para pedir almuerzo", cuenta la creadora de contenido de la cuenta Jiramdo.

"Queda ubicado en Palermo, tiene muchísima onda. Me encantó la decoración", agrega la cuenta FoodinBA. El lugar queda ubicado en Gascón 1317 y abre todos los días de 10 a 19. Los días de semana suele haber lugar adentro, pero los fines de semana es normal encontrar una larga fila, por lo que se recomienda ir con tiempo.

El plato especial de Jammin Social Club

El mbeyú es el plato más recomendado del café. Se trata de una preparación tradicional de origen paraguayo que es la especialidad de Jammin. Es una especie de torta o pan plano elaborado principalmente con almidón de mandioca, queso, leche y manteca. Tiene una textura muy particular, crocante por fuera y tierna por dentro, con un sabor intenso gracias al queso fundido que forma parte de la receta.

Se suele servir en desayunos, meriendas o brunchs y combina muy bien tanto con preparaciones dulces como saladas y es ideal para acompañar con un café. También hay otras opciones de brunch como tostadas con huevos revueltos y pasta, yogur con banana y granola, medialunas, cookies, entre otras opciones.