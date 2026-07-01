Santiago del Moro quiso defender a Laura Ubfal, pero se le escapó una desagradable frase: "Si tuviera..."

Santiago del Moro quiso defender a Laura Ubfal, pero se le escapó una desagradable frase.

Santiago del Moro quiso salir en defensa de Laura Ubfal y dejó una frase polémica que rápidamente generó repercusión. En diálogo con LAM, por América TV, el conductor destacó la trayectoria y la preparación de la periodista de espectáculos, pero lo hizo con una particular reflexión.

Del Moro aseguró que Ubfal es una de las profesionales más preparadas del ambiente y consideró que no siempre recibió el reconocimiento que merece. "Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio a Laura Ubfal", afirmó.

Luego profundizó su elogio: "Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio".

La polémica frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

El conductor anticipó que iba a hacer un comentario que podía generar controversia y vinculó la carrera de Ubfal con los estándares estéticos de la televisión. "Lo que te voy a decir es polémico. Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera, por ahí, el 90-60-90, o si tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial desde Miami", sostuvo.

Santiago del Moro quiso defender a Laura Ubfal, pero se le escapó una desagradable frase.

En la misma línea, agregó que "hubiera tenido otra carrera" y planteó que la periodista fue juzgada por no responder al modelo de belleza dominante en la pantalla. "Se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel", expresó. Para cerrar, Del Moro volvió a remarcar las cualidades profesionales de Ubfal y concluyó: "Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio".