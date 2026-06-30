Paraguayo Balbuena, nueva "víctima" de jugadores fríos que entran para una tanda de penales y falla

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Alemania vs Paraguay

Como descubrió por las malas el paraguayo Fabián Balbuena el lunes ante Alemania, ingresar al campo ‌de juego pocos minutos ‌antes de una tanda de penales suele ser una señal clara de que vas a fallar.

El defensa central de 34 años saltó al campo en el minuto 122 del partido por dieciseisavos de final del Mundial, al final de la prórroga, con el marcador empatado ​a 1-1 y ⁠la tanda de penales a punto de comenzar.

Al lanzar ‌el quinto penal de Paraguay, con el ⁠marcador empatado, tuvo la oportunidad ⁠de sentenciar la victoria. Pero el portero alemán Manuel Neuer adivinó la dirección de su remate y lo detuvo, algo ⁠de lo que, quizás, nadie debería haberse sorprendido.

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Fue ​su compañero en la defensa José ‌Canale, que había jugado desde ‌el principio, quien finalmente tuvo la sangre fría para ⁠acabar con las esperanzas alemanas y darle a la "albirroja" el triunfo 4-3 y el pase a octavos de final.

Según la empresa de análisis de datos Opta, ​ocho de ‌los últimos 10 jugadores que han entrado como suplentes después del minuto 115 en una Eurocopa o un Mundial han fallado su tiro en la tanda de penales posterior.

Entrar en el campo ⁠con las piernas frescas, mientras que otros llevan más de dos horas jugando, debería ser una ventaja. Pero la presión mental de lanzar un penal puede pesar especialmente sobre un jugador que solo tiene una misión.

Horas después de que Alemania quedara eliminada, el delantero neerlandés Justin Kluivert saltó al campo ‌en el minuto 113 de su partido por la misma ronda ante Marruecos, con el mismo resultado.

Falló el segundo penal de los Países Bajos -fue uno de los tres jugadores neerlandeses que fallaron- y Marruecos ganó.

Paraguay, al menos, logró ‌pasar a octavos de final a pesar del fallo de Balbuena, y ahora se enfrentará al ganador del partido entre ‌Francia y Suecia.

"Sin ⁠sufrir no lo podemos conseguir (...) tuvimos que ir al sexto penal para terminar de ​definirlo", dijo tras el partido el entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, algo que no pudo repetir su colega neerlandés, Ronald Koeman.

Con información de Reuters