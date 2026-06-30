Ver Francia vs. Suecia en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Francia enfrenta a Suecia por los 16avos de final.

La Selección de Francia intentará ratificar su condición de candidata al título cuando enfrente este martes 30 de junio a Suecia a las 18 (hora argentina) por los 16avos de final del Mundial 2026. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará dar un nuevo paso hacia el sueño de conquistar una tercera estrella, mientras que el seleccionado escandinavo intentará protagonizar uno de los grandes golpes de la fase eliminatoria.

El seleccionado francés llega con el impulso de haber completado una impecable fase de grupos, mientras que Suecia consiguió su clasificación luego de sobreponerse a un camino mucho más complejo. El encuentro promete un atractivo choque de estilos entre el poder ofensivo de Les Bleus y el juego físico e intenso que caracteriza al conjunto sueco.Y en donde los dirigidos por Deschamps intentarán demostrar de nuevo porque son candidatos.

Por dónde ver Francia contra Suecia en el Mundial 2026 de manera legal en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Francia y Suecia será transmitido por TyC Sports, DSports, Flow, TyC Sports Play, Disney+ y Paramount+.

Cómo llegan Francia y Suecia al partido

Francia fue una de las selecciones más convincentes de la primera ronda. Lideró el Grupo I con puntaje ideal tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y cerrar con un contundente 4-1 sobre Noruega. Con diez goles a favor y apenas dos en contra, el equipo mostró un alto poder de fuego de la mano de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además del equilibrio que aportan Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y una defensa encabezada por William Saliba y Dayot Upamecano.

Sin embargo, Didier Deschamps evitó cualquier clima de euforia en la previa. El entrenador recordó que los partidos de eliminación directa no permiten errores y advirtió que Francia no debe caer en un exceso de confianza. El técnico elogió la capacidad ofensiva de Suecia, su fortaleza física y el peligro que representa en las pelotas detenidas, al tiempo que remarcó que su equipo mantendrá la filosofía ofensiva que mostró durante toda la fase de grupos.

Francia busca seguir sumando.

Suecia, en cambio, tuvo un recorrido más irregular. Comenzó el Mundial con una contundente goleada por 5-1 sobre Túnez, luego sufrió una dura caída por 5-1 frente a Países Bajos y selló su clasificación gracias al empate 1-1 ante Japón, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros. El conjunto dirigido por Graham Potter buscará apoyarse en la jerarquía ofensiva de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga para intentar sorprender al favorito.

La previa del partido también estuvo marcada por el difícil momento personal que atravesó Deschamps. El entrenador francés regresó a la concentración luego de asistir al funeral de su madre y aseguró sentirse con fuerzas para continuar al frente del equipo. Tanto él como los referentes del plantel destacaron la unión del grupo y dejaron en claro que el objetivo es transformar ese momento de dolor en una motivación adicional para seguir avanzando en el torneo.