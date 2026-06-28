“Huyen como ratas”: cargan contra Jalil por la falta de debate sobre la crisis educativa

El diputado provincial del bloque Generar Tiago Puente cuestionó duramente el funcionamiento de la Cámara de Diputados catamarqueña y aseguró que el oficialismo impide el debate de los principales problemas que atraviesa la provincia. “Cuando queremos hablar de los problemas de los catamarqueños, huyen como ratas”, afirmó al referirse a la imposibilidad de tratar reclamos vinculados a la educación, la salud y otras demandas sociales.

Puente sostuvo que la Legislatura vive una situación de parálisis institucional y criticó que el bloque que responde al gobernador Raúl Jalil utilice su mayoría para definir cuándo sesionar y qué temas pueden ser abordados en el recinto. En ese sentido, recordó que la semana pasada no hubo sesión y que en la última reunión legislativa los diputados oficialistas abandonaron el recinto antes de concluir el orden del día, dejando sin quórum a la Cámara.

El diputado apuntó contra la gestión educativa provincial y afirmó que Catamarca atraviesa una profunda crisis en el sistema. “Somos la provincia con la peor calidad educativa y con docentes mal remunerados”, sostuvo de acuerdo a lo detallado por Aire Visión.

Entre los casos mencionados, señaló la falta de transporte escolar para estudiantes de la Escuela Anexo N° 70 de El Portezuelo, en Valle Viejo, y la ausencia de docentes en el Instituto Superior de Formación Docente de Pomán, situación que, según indicó, lleva más de un año sin resolverse.

Respecto al trabajo parlamentario, consideró que las comisiones mantienen una actividad formal, pero sin avances significativos en proyectos de relevancia política. “Se hace como que funciona, pero cuando hay que discutir cuestiones importantes el oficialismo no quiere avanzar”, manifestó.

Fuerte acusación contra Jalil por la financiación del traspaso de estatales al sector privado: "50% del sueldo"

Puente también apuntó contra el reciente anuncio del Gobierno provincial sobre un programa destinado a facilitar el traspaso de trabajadores estatales al sector privado con asistencia económica del Estado. Según el legislador, la medida beneficiaría principalmente a grupos económicos vinculados al entorno del gobernador Jalil.

De acuerdo a lo explicado por Jalil en declaraciones para medios locales, el esquema pretende facilitar una transición gradual desde el empleo estatal hacia actividades privadas, garantizando un ingreso complementario financiado por las arcas estatales. "Nosotros estamos enviando a la Legislatura la posibilidad de que le paguemos el 50 por ciento del sueldo a los empleos públicos que quieran ir directamente a trabajar al sector privado", señaló el mandatario provincial.

Desde la visión oficial, el mecanismo permitiría reducir progresivamente la planta pública sin generar un impacto abrupto sobre los trabajadores, al tiempo que ofrecería a las empresas un incentivo para contratar personal.

No obstante, la propuesta abre una discusión más profunda sobre la estructura económica del territorio catamarqueño. Lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador parece haber apostado todas sus fichas a la única carta de la minería.

La iniciativa se apoya en la expectativa de que el sector minero se convierta en el principal motor de generación de empleo durante los próximos años. El gobernador destacó que la estabilidad macroeconómica y las ventajas otorgadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mejoraron las condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo, especialmente en el sector del litio.