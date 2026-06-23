Mientras el vaciamiento del Estado en la provincia de Catamarca se alinea con lo que ocurre a nivel nacional, el gobernador Raúl Jalil se encuentra en el ojo de la tormenta luego de anunciar un proyecto de ley que busca incentivar el traspaso de trabajadores estatales al ámbito privado. "Nosotros estamos enviando a la Legislatura la posibilidad de que le paguemos el 50 por ciento del sueldo a los empleos públicos que quieran ir directamente a trabajar al sector privado", señaló el mandatario provincial.

Según explicó Jalil en declaraciones para medios locales, el esquema pretende facilitar una transición gradual desde el empleo estatal hacia actividades privadas, garantizando un ingreso complementario financiado por las arcas estatales. Desde la visión oficial, el mecanismo permitiría reducir progresivamente la planta pública sin generar un impacto abrupto sobre los trabajadores, al tiempo que ofrecería a las empresas un incentivo para contratar personal.

No obstante, la propuesta abre una discusión más profunda sobre la estructura económica del territorio catamarqueño. Lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador parece haber apostado todas sus fichas a la única carta de la minería.

La iniciativa se apoya en la expectativa de que el sector minero se convierta en el principal motor de generación de empleo durante los próximos años. El gobernador destacó que la estabilidad macroeconómica y las ventajas otorgadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mejoraron las condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo, especialmente en el sector del litio.

Si bien la minería promete inversiones y actividad productiva, diversos especialistas advierten que este tipo de sectores suelen generar una cantidad limitada de empleos directos en comparación con el volumen de recursos movilizados. Por ello, surge el interrogante de si el crecimiento minero será suficiente para absorber una parte significativa de los empleados estatales.

Otro aspecto que genera debate es el uso de recursos públicos para financiar la transición hacia empleos privados. Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta para modernizar el mercado laboral y reducir el peso del Estado en la economía provincial, sectores críticos podrían interpretar que se trata de un subsidio indirecto a empresas privadas mediante fondos públicos, trasladando parte de los costos salariales al conjunto de los contribuyentes.

Pese a que quiere despegarse de Milei, la gestión de Jalil le apoyó todas las leyes

Sobre su vínculo con el gobierno de Javier Milei, el gobernador Jalil señaló: "La elección terminó, tenemos un presidente con mandato constitucional y los gobernadores tenemos responsabilidad de generar trabajo, de tener una buena relación, siempre manteniendo también nuestra ideología". No obstante, reconoció diferencias en materia de obra pública, aunque justificó el contexto: "Nosotros pensamos que hay que hacer viviendas, que hay que hacer caminos, pero la situación nacional también es más compleja".

Pese a que se intente despegar de la administración libertaria, el mandatario provincial facilitó los votos para aprobar las polémicas leyes del oficialismo. En febrero pasado, le otorgó los votos de sus legisladores para que el Gobierna pueda obtener la sanción de la polémica reforma laboral en el Congreso y posibilitó la quita de derechos laborales.

Mientras que en abril, la Ley de Glaciares se condice una vez más con el acompañamiento provincial, en un distrito que presenta 691 glaciares en todo su territorio. La reforma libertaria "conserva la prohibición" de realizar actividades en glaciares que tengan funciones hídricas esenciales, pero abre la puerta a evaluar proyectos en otras zonas con presencia subterránea.

La normativa, además, delega en las provincias las evaluaciones de impacto ambiental, lo que genera interrogantes sobre la homogeneidad de los controles gubernamentales y su capacidad para conciliar los intereses económicos de gobierno con la protección ambiental.