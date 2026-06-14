Destrucción del mercado laboral: Catamarca es la segunda provincia con mayor pérdida de empleo registrado del país

La crisis del mercado laboral argentino golpea con especial dureza al norte del país y Catamarca sufre las políticas del gobierno de Javier Milei. La provincia que gobierna Raúl Jalil registró una caída mensual del 1,6% en el empleo asalariado formal privado, posicionándose como la segunda jurisdicción con mayor pérdida de puestos de trabajo a nivel nacional.

Esta fuerte contracción en el territorio catamarqueño se da en un marco de profunda debilidad generalizada, donde el empleo registrado total del país alcanzó en marzo los 12,83 millones de trabajadores, lo que refleja una disminución interanual de 40.900 puestos de trabajo, según los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo.

A nivel mensual, la situación tampoco mostró signos de recuperación, ya que el empleo registrado retrocedió un 0,2% en comparación con febrero en el conjunto del país, exhibiendo resultados negativos en prácticamente todas las modalidades de ocupación.

El deterioro más marcado se verificó entre los asalariados privados, uno de los principales motores del empleo formal. La evolución de este segmento muestra una tendencia de debilidad que se viene extendiendo desde los últimos meses, alternando breves períodos de estabilidad con nuevas bajas.

Los datos correspondientes a marzo vuelven a poner el foco sobre la situación del empleo en Argentina, en un contexto de desaceleración de la actividad económica y de persistente incertidumbre respecto de la recuperación del mercado de trabajo formal.

En qué provincias cayó el empleo con más fuerza

En la comparación con febrero, el empleo mostró comportamientos dispares según la provincia: de las 24 jurisdicciones del país, cinco registraron una suba en la cantidad de puestos de trabajo, tres se mantuvieron sin cambios significativos y las dieciséis restantes evidenciaron una reducción.

Si se analiza la evolución frente al mismo mes del año anterior, el panorama también fue mayoritariamente negativo. Solo cinco provincias lograron incrementar sus niveles de empleo, mientras que diecinueve registraron retrocesos.

Entre las jurisdicciones con mejor desempeño se destacaron Neuquén, con un crecimiento interanual del 3,3%; Río Negro, con 3,2%; La Rioja, con 3%; y San Juan, con una mejora del 2,2%.

En el extremo opuesto, las caídas más pronunciadas se dieron en Tierra del Fuego, donde el empleo descendió 9%; Chubut (-6,8%); Corrientes y Formosa (ambas con una baja del 5,3%); Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%).

Sin infraestructura en Catamarca: UOCRA advirtió que hay 3.000 trabajadores de la construcción desocupados

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) advirtieron que actualmente hay 3.000 trabajadores desocupados en la provincia de Catamarca.

La política de ajuste fiscal y "motosierra" presupuestaria implicó el freno y la rescisión de contratos en rutas clave de todo el país. La construcción acumula una contracción del 25% en su nivel de actividad, entre 2023 y 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), registra una pérdida de 120.000 puestos de trabajo genuinos a nivel país.

El secretario general del gremio en Catamarca, Eduardo Fecha, aseguró que el escenario no resulta sorpresivo para el sector. "Cuando este Gobierno asumió, lamentablemente no es amigo de la parte sindical, nos suspendió bastantes obras públicas a nivel nacional", sostuvo.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el referente sindical señaló que la pérdida de empleo afecta directamente a cientos de familias. "No solamente hay un compañero desocupado, hay una familia que se quedó sin el plato de comida", expresó.

Otro de los problemas que planteó es el crecimiento del trabajo informal. Según indicó, la falta de oportunidades laborales genera que muchos obreros acepten condiciones precarias. "Al no haber trabajo, empieza el juego de la necesidad con la gente", alertó.