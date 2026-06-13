El empleo registrado volvió a caer en marzo y se perdieron más de 40 mil puestos de trabajo en un año

El mercado laboral formal registró una nueva caída en marzo. De acuerdo con los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, el empleo registrado mostró una caída del 0,3% interanual, lo que representa 40.900 puestos menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

En la comparación con febrero, la disminución fue del 0,1%, consolidando un escenario de estancamiento y retroceso en distintos segmentos del trabajo formal. Las mayores pérdidas se concentraron en el empleo asalariado del sector privado, aunque la caída también alcanzó a otras modalidades laborales. Los datos reflejan las dificultades que atraviesa el mercado de trabajo para recuperar el nivel de empleo registrado.

Según el informe oficial, el número total de trabajadores registrados se ubicó en torno a los 12,8 millones de personas. De ese universo, aproximadamente 10 millones corresponden a asalariados, tanto del sector público como privado, mientras que el resto está integrado por trabajadores independientes, entre ellos monotributistas y autónomos.

El deterioro más marcado se verificó entre los asalariados privados, uno de los principales motores del empleo formal. La evolución de este segmento muestra una tendencia de debilidad que se viene extendiendo desde los últimos meses, alternando breves períodos de estabilidad con nuevas bajas.

En paralelo, el trabajo independiente mostró un mejor desempeño y logró compensar parcialmente la pérdida de empleo asalariado. Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó para revertir el saldo negativo del conjunto del mercado laboral registrado.

Los datos correspondientes a marzo vuelven a poner el foco sobre la situación del empleo en Argentina, en un contexto de desaceleración de la actividad económica y de persistente incertidumbre respecto de la recuperación del mercado de trabajo formal.

En qué provincias cayó el empleo con más fuerza

En la comparación con febrero, el empleo mostró comportamientos dispares según la provincia: de las 24 jurisdicciones del país, cinco registraron una suba en la cantidad de puestos de trabajo, tres se mantuvieron sin cambios significativos y las dieciséis restantes evidenciaron una reducción.

Si se analiza la evolución frente al mismo mes del año anterior, el panorama también fue mayoritariamente negativo. Solo cinco provincias lograron incrementar sus niveles de empleo, mientras que diecinueve registraron retrocesos.

Entre las jurisdicciones con mejor desempeño se destacaron Neuquén, con un crecimiento interanual del 3,3%; Río Negro, con 3,2%; La Rioja, con 3%; y San Juan, con una mejora del 2,2%. En el extremo opuesto, las caídas más pronunciadas se dieron en Tierra del Fuego, donde el empleo descendió 9%; Chubut (-6,8%); Corrientes y Formosa (ambas con una baja del 5,3%); Chaco (-5,2%); Santa Cruz (-5,1%); y Catamarca (-4,5%).