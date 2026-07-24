Revuelo en el Mundial 2026: investigan partidos de España por apuestas sospechosas

Un informe independiente detectó movimientos inusuales de apuestas en el Mundial 2026 y puso el foco sobre dos partidos de España. (Foto: Reuters).

El Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del terreno de juego. Un informe elaborado por el Grupo de Copenhague detectó una serie de movimientos considerados irregulares en el mercado de apuestas deportivas y ubicó a España, flamante campeona del mundo, como protagonista de dos de los encuentros que ahora son objeto de análisis.

La investigación fue desarrollada por la organización internacional independiente especializada en prevenir, detectar y combatir la manipulación de competiciones deportivas. Durante toda la Copa del Mundo realizó un monitoreo de integridad sobre los 104 partidos disputados y detectó distintas situaciones que motivaron alertas dentro de su sistema de control.

Aunque el documento completo todavía no fue difundido, el Consejo de Europa publicó un adelanto con las principales conclusiones, información que posteriormente fue revelada por The Athletic, la sección deportiva de The New York Times. Entre los episodios destacados aparecen dos encuentros protagonizados por España, selección que terminó levantando el trofeo tras imponerse a la Selección Argentina.

Los dos partidos de España que quedaron bajo análisis

Uno de los casos señalados ocurrió durante la victoria española por 4-0 sobre Arabia Saudita. Según el informe, llamó la atención la demora de tres minutos y medio del sistema VAR para invalidar un gol convertido por Ferran Torres, una situación que despertó interrogantes dentro del seguimiento de integridad del torneo.

(Foto: Reuters)

El segundo episodio estuvo vinculado al partido entre España y Cabo Verde, correspondiente a la fase de grupos y que finalizó con empate sin goles. Allí, la plataforma estadounidense de predicciones basada en criptomonedas Polymarket recibió alrededor de 4,8 millones de dólares en apuestas que pronosticaban que el conjunto español no conseguiría la victoria.

Si bien el organismo incluyó ambos encuentros dentro de sus alertas, el informe no afirma que haya existido manipulación deportiva, sino que considera que los movimientos detectados ameritan un análisis más profundo.

(Foto: Reuters)

Otros episodios investigados durante la Copa del Mundo

El seguimiento del Grupo de Copenhague no se limitó únicamente a España. Otro de los hechos incluidos en el reporte fue la expulsión del sudafricano Themba Zwane, quien recibió la tarjeta roja a los 84 minutos del encuentro inaugural de su selección frente a México.

Además, el organismo puso bajo la lupa un mercado abierto por Polymarket relacionado con Folarin Balogun. La plataforma consultó si el delantero estadounidense podría disputar el partido frente a Bélgica apenas horas después de haber sido expulsado contra Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final.

Días más tarde, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió la sanción del futbolista y habilitó su participación, una situación que despertó interrogantes porque no ocurrió lo mismo con otros 14 jugadores expulsados durante el certamen. Frente a este escenario, el Grupo de Copenhague envió un pedido formal a la FIFA para que explique por escrito los motivos que llevaron a tomar esa decisión disciplinaria.

La postura de la FIFA sobre las apuestas en el Mundial 2026

Mientras el organismo europeo profundizaba su investigación, el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA publicó sus propias conclusiones. Según el máximo ente del fútbol mundial, durante el Mundial 2026 no se detectó actividad sospechosa de apuestas ni evidencias de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados.

Sin embargo, esa postura no coincide plenamente con el monitoreo independiente realizado por el Grupo de Copenhague, que confirmó la emisión de siete "avisos amarillos", una categoría reservada para situaciones donde aparecen distintos indicadores de posible irregularidad, como movimientos inusuales en las cuotas de apuestas, rumores difundidos en redes sociales o información aportada por fuentes específicas.

El organismo utiliza un sistema compuesto por cuatro niveles de alerta: verde, amarillo, naranja y rojo, según el grado de preocupación que generan los hechos detectados.

Una cifra récord en las apuestas deportivas

Más allá de los episodios puntuales, el informe dejó otro dato que refleja la magnitud económica que alcanzó el torneo. De acuerdo con las estimaciones del Grupo de Copenhague, durante el Mundial 2026 se movieron cerca de 240.000 millones de dólares en apuestas deportivas alrededor del planeta, prácticamente el doble del volumen registrado durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ese crecimiento exponencial del mercado explica, en parte, por qué los organismos internacionales incrementaron los controles de integridad durante la competencia y mantienen abiertas distintas investigaciones para determinar si algunos de los movimientos detectados tuvieron una explicación deportiva o respondieron a otros factores.