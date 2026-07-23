Dos íconos de Buenos Aires se unen: la histórica torta de ricota de Gino llega al Café Tortoni.

Desde el 9 de julio, quienes visiten el histórico Café Tortoni, ubicado en Avenida de Mayo 825, podrán pedir una porción de la tradicional torta de ricota de Gino el Capo. Esta incorporación une dos emblemas de la gastronomía, profundamente ligados a la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

La historia de Gino comenzó en 1943, cuando una familia de inmigrantes italianos abrió su local en el barrio de La Paternal. Con el paso de las décadas, la torta de ricota se convirtió en su sello inconfundible: una masa fina, abundante relleno elaborado con más de un kilo y medio de ricota y una receta que prácticamente no sufrió modificaciones con el tiempo. Hoy, cada semana salen alrededor de 1.500 tortas del tradicional local de Juan B. Justo 5183, muchas de las cuales viajan a distintos puntos del país e incluso al exterior, llevadas por clientes que no quieren resignarse a dejar atrás uno de los postres más queridos de Buenos Aires.

Gino el Capo y el Café Tortoni tienen una nueva colaboración.

Desde 2018, el negocio está en manos de Joaquín Ciafardini y Hernán Cousture, dos amigos que asumieron el desafío de hacer crecer la marca sin alterar la receta original. Bajo su gestión, además de ampliar la producción, incorporaron nuevas versiones de la torta de ricota, como las de pistacho y frutos rojos, y especialidades italianas como cannoli y sfogliatelle. En 2022, la Legislatura porteña declaró a Gino Sitio de Interés Cultural.

Del otro lado de esta alianza está el Gran Café Tortoni, inaugurado en 1858 por el inmigrante francés Jean Touan e inspirado en el célebre café parisino del Boulevard des Italiens. Con más de 165 años de historia, es el café más antiguo de la Argentina, integra el circuito de Bares Notables y fue declarado Monumento Histórico Nacional. A lo largo de su historia, por sus mesas pasaron escritores, artistas, músicos y figuras de la cultura argentina. También fue el primer café porteño en colocar mesas sobre la vereda, una costumbre que hoy forma parte del paisaje de la Ciudad.

En qué días y horarios abre el Café Tortoni

Quienes tengan ganas de ir al Café Tortoni y disfrutar de su nueva colaboración con Gino el Capo, lo podrán hacer todos los días de 8 am a 9 pm. Este emblema porteño se encuentra ubicado sobre Av. de Mayo 825, lo mejor es hacer una reserva o ir con tiempo, sobre todo los fines de semana, ya que es muy concurrido.