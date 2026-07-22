El crecimiento de los ingresos de Google en el sector de la nube supera las expectativas

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google se ve en la sede de Google en el CES 2024, una feria comercial anual de electrónica de consumo, en Las Vegas, Nevada, EEUU

Los ingresos ​de la nube de Alphabet superaron el miércoles las previsiones de Wall Street, ya que la empresa matriz de Google se benefició ‌en el segundo trimestre de ‌la fuerte demanda de compañías de todo el mundo por sus servicios, gracias al auge de la inteligencia artificial.

Los ingresos de Google Cloud aumentaron un 82%, a 24.800 millones de dólares, durante el trimestre que finalizó en junio, lo que supone una aceleración respecto del 63% de crecimiento de los tres meses anteriores. Según los datos recopilados por ​LSEG, los analistas esperaban, ⁠en promedio, un incremento del 64%.

Google, el tercer mayor proveedor de ‌servicios en la nube tras Amazon Web Services y ⁠Microsoft, ha experimentado un aumento de la ⁠demanda a medida que las empresas se apresuran a asegurarse la capacidad en la nube necesaria para desarrollar, entrenar y ejecutar modelos de IA, ⁠lo que le ha ayudado a cerrar importantes negocios con ​otras firmas, entre ellas Anthropic.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sólido crecimiento del ‌negocio en la nube podría disipar algunas ‌preocupaciones sobre el alto gasto de la empresa en IA.

Google ⁠ha aumentado rápidamente sus inversiones en centros de datos y chips avanzados para desarrollar su infraestructura de IA, pero a los inversores les preocupa si ese desembolso se traducirá en un crecimiento sostenible de los ​ingresos.

Se espera ‌que las grandes tecnológicas gasten este año más de 700.000 millones de dólares, principalmente en IA, mientras que Morgan Stanley ha estimado que el gasto superará el billón de dólares el próximo año.

Aunque Google Cloud ha convertido a Alphabet en ⁠una de las grandes beneficiarias del auge de la IA, los propios esfuerzos de la empresa en este ámbito han perdido algo de impulso este año tras retrasar el lanzamiento, previsto para junio, de su próximo modelo insignia, Gemini 3.5 Pro.

Esto ha dejado a Google a la zaga en el mercado de las herramientas de programación de IA y ha avivado la preocupación ‌de Wall Street, sobre todo porque Anthropic y OpenAI han ido lanzando de forma constante actualizaciones orientadas a las empresas, y los modelos chinos de código abierto también han ganado impulso.

El negocio de búsqueda de Google se ha revelado como un punto positivo, ya que las iniciativas de IA ‌de la empresa están atrayendo más ingresos publicitarios.

Funciones como "AI Overviews" y el "AI Mode" han contribuido a impulsar el volumen total de consultas de búsqueda y a ‌fomentar una mayor ⁠interacción, al permitir a los usuarios realizar búsquedas más largas y de carácter conversacional. Google ha aprovechado este uso ​para ampliar la publicidad dentro de esas funciones de IA.

Sus rivales, Microsoft y Amazon, tienen previsto publicar sus resultados trimestrales la próxima semana.

Con información de Reuters