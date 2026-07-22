Oscar Ruggeri rompió el silencio sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: "No estuvimos a la altura"

Qué dijo Oscar Ruggeri sobre la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España.

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España provocó una catarata de versiones sin sustento acerca de una supuesta orden de perder el partido para los jugadores de la 'Albiceleste'. Este fenómeno en las redes sociales causó la respuesta de Oscar Ruggeri: el exdefensor, campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, se mostró decididamente en contra de estas teorías, y así lo expresó durante su participación en el programa F90 de ESPN.

"Después de las cosas que escuché decidí venir. Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi que esta final hay que perderla. Es de locos que alguien pueda pensar que le vayan a decir eso", expresó el 'Cabezón' en referencia a los comentarios que se viralizaron tras la definición del certamen.

Ruggeri habló sobre la final del Mundial 2026: "No estuvimos a la altura de lo que fue España"

El ex futbolista también se refirió al desarrollo del encuentro disputado en Nueva Jersey y remarcó no sólo que España fue superior, sino también que el combinado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni no logró jugarle de igual a igual. ”Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España. Pero si vamos atrás, con Inglaterra, eso fue increíble como se la llevó puesta. Era el partido que esperábamos todos. De ahí a decirnos que 'hasta acá llegamos, hay que perder'...".

"Leí de boludo, que me pongo a leer, hasta acá llegamos por el Mundial de Italia, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco lo que está pasando. No nos subestimen a los jugadores. Dejensé de joder”, concluyó Ruggeri.

Las declaraciones de Ruggeri surgieron luego de que en las últimas horas tomara fuerza una teoría en redes sociales basada en un video de la previa de la final. En esas imágenes se observa a Lionel Messi hablándoles a sus compañeros y pidiéndoles que se olvidaran de todo y que jugaran al fútbol, unas palabras que algunos usuarios interpretaron como la existencia de una presión externa sobre el plantel.

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En la presentación de ESPN F90, el periodista deportivo comentó: "¿Qué pasó con España? Yo sé lo que pasó, que España nos ganó bien, que jugó mejor. Lo que pasa es que hay una generación que está tan desacostumbrada a perder, en la cual puedo meter incluso a mis hijos porque este Seleccionado nos acostumbró a ganar bien, que cuando nos toca perder...".

Incluso, "Seba" resaltó que "por eso, el mensaje del cuerpo técnico y de los futbolistas cuando hablaron es fantástico". "Dicen ´perdimos, perdimos´. Ni siquiera se engancharon en la excusa de decir que Argentina jugó contra España con lo que le quedaba, después de haber ganado aquel partido contra Inglaterra. Y España jugó muy bien, mejor que nosotros, llegó mejor desde lo físico y lo mental y nos ganó", consideró al aire.