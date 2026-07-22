De lo más visto en Netflix: la película que entretenerá a los niños durante casi dos horas

Turbo es una gran película para ver junto a los más chicos.

Muchas veces las técnicas depara entretener a los niños se acaban luego de unas horas y para ese momento el filme Turbo es perfecto, Disponible en Netflix, esta película de comedia deportiva animada lanzada en 2013 es uno de los productos más amados por los chicos.

Producida por DreamWorks Animation, Turbo contó con la dirección de David Soren y un guion elaborado por el propio Soren junto a Darren Lemke y Robert Siegel. El reparto de voces principal en su idioma original incluyó a Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael Peña, Luis Guzmán, Bill Hader y Samuel L. Jackson.

El proyecto se originó en 2009 a partir de un concurso interno de DreamWorks Animation, en el cual Soren presentó la idea bajo el concepto de una historia de carreras protagonizada por caracoles. Tras una etapa sin avances, el director retomó el desarrollo de la producción motivado por la presencia de estos moluscos en el patio de su nueva residencia y por el interés de su hijo hacia los vehículos de competición, elemento que influyó en la concepción de las secuencias de carrera.

El argumento se sitúa en una huerta de tomates en la localidad de Van Nuys, California; el protagonista, un caracol de jardín llamado Theo que adopta el apodo de "Turbo", aspira a convertirse en piloto de carreras a semejanza de su ídolo, el quinquacampeón Guy Gagné. Su aspiración genera el distanciamiento con el resto de la comunidad de caracoles y provoca el rechazo de su hermano mayor, Chet.

Turbo.

Tras desplazarse hacia una autopista cercana, un incidente en el que es absorbido por el supercargador de un automóvil durante una carrera de aceleración altera su organismo, integrando óxido nitroso en su estructura corporal y otorgándole la capacidad de desplazarse a altas velocidades.

Elenco de voces en Turbo