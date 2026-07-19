Netflix volvió a apostar por un clásico de la televisión mundial para ampliar su catálogo de producciones originales: "La Casa de la Pradera", la historia que conquistó a millones de espectadores durante las décadas de 1970 y 1980 y que ahora regresa con un enfoque más cercano a las novelas de Laura Ingalls Wilder.

Creada por Rebecca Sonnenshine, la adaptación retoma el universo de la familia Ingalls con un relato que combina drama familiar, supervivencia y el contexto histórico del oeste estadounidense del siglo XIX. El proyecto ya fue renovado para una segunda temporada tras su debut en la plataforma.

¿De qué se trata "La Casa de la Pradera", la remake de "La familia Ingalls"?

A diferencia de la recordada serie protagonizada por Michael Landon entre 1974 y 1983, "La Casa de la Pradera" se inspira de forma más directa en los libros de Laura Ingalls Wilder. La historia sigue a Charles y Caroline Ingalls junto a sus hijas mientras intentan construir una nueva vida en la frontera estadounidense, enfrentando dificultades económicas, sociales y climáticas.

El elenco está encabezado por Luke Bracey como Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald en el papel de Caroline y Alice Halsey como Laura. También participan Skywalker Hughes, Warren Christie, Jocko Sims, Alyssa Wapanatâhk y Barrett Doss, entre otros.

Según explicó Sonnenshine, creadora y productora ejecutiva de la serie, "este programa es una historia de amor sobre una familia", y ese vínculo constituye el eje principal de la adaptación. La guionista también señaló que las novelas de Wilder fueron una inspiración desde su infancia y que buscó acercarlas a una nueva generación de espectadores.

La producción original de "La Casa de la Pradera" se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión estadounidense. Basada libremente en la saga literaria publicada desde la década de 1930, permaneció al aire durante nueve temporadas y dio origen a varias películas para televisión, consolidándose como un fenómeno internacional.

Con ocho episodios en su primera temporada, la nueva versión mantiene el núcleo familiar de la historia, aunque incorpora una mirada contemporánea sobre el contexto histórico y profundiza aspectos vinculados con la convivencia en la frontera, las comunidades indígenas y los desafíos cotidianos de la época.

Ficha técnica de "La Casa de la Pradera"