La provincia de Chubut y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentaron este jueves el programa Chubut Hub Digital 2030. El gobernador Ignacio Torres y el titular de la dependencia nacional, Juan Martín Ozores, firmaron una carta de intención para impulsar la instalación del segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica de la Argentina.

Según se informó, la iniciativa busca que la costa chubutense aloje el segundo punto de amarre de cable submarino de fibra óptica del país. Si avanza, incorporará una nueva vía de conexión para el tráfico internacional de datos, que hoy entra a la Argentina por un solo punto.

Un nuevo mapa para el tráfico internacional de datos

El objetivo es consolidarse como uno de los principales polos de infraestructura digital del país. El plan contempla inversiones en telecomunicaciones, centros de datos e inteligencia artificial.

El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, en Rawson. Allí, la provincia reunió a autoridades nacionales, empresas tecnológicas, prestadores de servicios, cámaras empresariales y referentes del sistema científico-tecnológico para fijar una hoja de ruta común. También participaron de la rúbrica el ministro de Producción de Chubut, Juan Pavón, y el ingeniero Miguel Ángel Pesado, en representación de Ingenieros Argentinos Asociados.

La jornada también reunió a integrantes de la Cámara TIC, universidades y empresas de base tecnológica. El objetivo de esa convocatoria fue unificar esfuerzos entre el sector público, el sistema científico y los actores privados para ordenar el desarrollo de la infraestructura digital en la provincia.

“Chubut tiene ventajas competitivas muy importantes con respecto a otras provincias y eso nos pone en un lugar estratégico para conseguir el financiamiento necesario para este tipo de proyectos”, expresó Torres.

El Gobernador indicó que “el Gobierno nacional entiende que se trata de un tema estratégico y prioritario”, y agregó que “tenemos que hacer valer las ventajas competitivas que tiene Chubut para acceder al financiamiento necesario y convertir esa oportunidad en desarrollo”.

De la conectividad local a la integración bioceánica

Por su parte, Ozores destacó la firma del convenio de colaboración técnica con el Gobierno del Chubut para impulsar “programas estratégicos que representan un verdadero salto cualitativo para la provincia y para la región”.

El funcionario señaló que “Chubut es una de las provincias que más se está viendo beneficiada con el Hub Tecnológico, conectando escuelas, centros de salud y PyMEs de los lugares más remotos”.

Asimismo, sostuvo que “ahora vamos a dar el siguiente paso en materia de infraestructura crítica estratégica”, concluyendo que “estamos hablando de cables submarinos, infraestructura de fibra óptica que conecte el Atlántico con el Pacífico y una mejor conectividad para las distintas localidades”.