El trapo que agitaron los jugadores de la Selección tras el histórico triunfo contra Inglaterra no solo generó un cimbronazo en la política local y exterior sino que sacudió de emociones a millones de argentinos, al punto de generar una explosión de pedidos de tatuajes sobre las Malvinas. "Es demasiado fuerte, icónica y hermosa", dijo un platense que ahora lleva esa bandera en la piel. Una tatuadora asegura que al poco tiempo de terminar el partido ya tenía "varios turnos" para inmortalizar las islas.

No era un partido más el que el equipo de Lionel Messi terminó dando vuelta de forma agónica el miércoles pasado. Tampoco fue un gesto más el que tuvo Giovani Lo Celso al agarrar una bandera tirada de la tribuna y desplegarla con Licha Martínez, al ritmo de "el que no salta es un inglés". Tampoco lo fue para Ner, un joven platense que se la tatuó 24 horas después.

"No me esperaba el final con los jugadores bajando la bandera de Malvinas desde la tribuna. Estaban prohibidos los símbolos, no sabía si los jugadores se la iban a jugar o no, y lo hicieron. Me voló la peluca, me emocionó muchísimo. La bandera es demasiado fuerte, icónica y hermosa", dijo Ner a El Destape.

Al día siguiente del histórico pase a la final del Mundial, salió por las calles del centro de Mar del Plata a buscar un local que tatúe en el acto, sin turno. Se lo quería hacer en ese momento, antes de regresar a su casa en La Plata, en horas donde las búsquedas en internet sobre las Islas aumentaban hasta un 2.400% y la imagen de la bandera llegaba a los principales portales del mundo.

"Fue totalmente inesperado que los jugadores bajaran esa bandera y la mostraran de esa manera, sin medias tintas. Fue una locura. Se la jugaron toda. La historia de esa bandera también es increíble. No tiene sentido lo que estamos viviendo. Hay que disfrutarlo porque estamos haciendo historia", agregó.

Un gesto maradoneano de la Selección

La agitación por esta sábana que un hincha pintó dentro de un hotel y se guardó en sus partes íntimas para evadir los controles del estadio de Atlanta motivó también a que otras personas se quieran tatuar las islas. "Con el triunfo contra Inglaterra no paso mucho tiempo hasta que ya tenía más de un cliente pidiéndomelas", dijo a este medio Loli, una tatuadora de La Plata.

Si bien contó que la situación económica actual "está difícil" para los tattoos, Loli señaló que "la época mundialera" los beneficia y más "con esta selección que ayuda". Fue así que al terminar post Inglaterra publicó una promoción con una rebaja en el diseño más barato de las Malvinas y le llovieron pedidos.

"Así que ahora me esperan varios turnos para tatuar nuestras hermosas islas Malvinas durante todo agosto, que ya vengo tatuando hace años pero ahora con la emoción que también le dio esta batalla que ganó Argentina en la cancha", celebró.

Actualmente, un tatuaje simple puede oscilar entre $100 y 170 mil, dependiendo tamaño y zona, pero para Pola -una tatuadora de Villa Crespo-, más de eso "es imposible porque nadie se tatúa". "Estamos rezando en cada partido porque nos re sirve", dijo, y contó que ya tiene turnos reservados para la semana próxima y el mes que viene.

Flavia, otra tatuadora de Villa Urquiza, aseguró que ella y sus colegas están "todos a full tatuando" distintos dibujos que van desde Soles de Mayo a banderas, estampillas o las propias Malvinas. "Y hay mucha promesa. Este sábado vienen cuatro pibas a tatuarse 'elijo creer', que me pidieron por favor turno antes del domingo", resaltó.

Mientras el presidente Javier Milei cree que el gesto de los jugadores "podría generar ruidos" con Reino Unido y se enoja con periodistas de El Destape que afirman que la bandera cayó mal en el Gobierno, hay cada vez más argentinos que destinarán parte de sus ahorros a tatuarse las islas ocupadas ilegalmente por los británicos desde 1833.