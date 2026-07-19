Mirtha Legrand contó los pormenores de su encuentro con Scaloni.

La Selección Argentina disputará este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 frente a España, un evento que desde luego concentra la atención de todos en el país y forma parte de la agenda mediática desde que se concretó el triunfo ante Inglaterra en las semifinales.

En La Noche de Mirtha hicieron gala de esto, ya que durante la emisión más reciente muchas veces se tocó el tema del juego ante los europeos y la posibilidad de una nueva estrella. En ese contexto, a Mirtha Legrand le consultaron por una publicidad muy famosa que hizo junto a Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, y ella contó todos los detalles de cómo fue el encuentro entre ambos.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 18 de julio.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su encuentro con Lionel Scaloni?

En determinado momento de la velada, Mirtha sostuvo que "hay que felicitarlo al director técnico" por haber llevado nuevamente al combinado patrio a una final del Mundial. "Tu amigo, Scaloni", le acotó María Belén Ludueña, algo que desató la risa de su interlocutora. "¿Esa propaganda la hicieron juntos o fue cada cual por su lado?", quiso saber Flavio Mendoza, en relación a la publicidad que ambos protagonizaron para YPF.

"Juntos, juntos", comentó, añadiendo que le resultó "amoroso" y que "no lo conocía" previo a esa ocasión. Además, agregó: "Fue con la hermana él y la hicimos en un estudio en Barracas, lindo, muy bien organizado". En ese sentido, reveló: "Va a salir otro ahora me parece".

Tras esto, confesó: "Él estaba un poquito nervioso, nunca había hecho nada. Yo le dije 'quédate tranquilo, esto es fácil'". Esto le generó gracia a los demás en la mesa, quienes advirtieron que se lo había visto muy natural, tras lo cual La Chiqui pidió por una ronda de aplausos para él.