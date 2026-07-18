La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre la Selecciòn Argentina a horas de la final contra España: "A los jugadores..."

Fuerte revelación de Yanina Latorre a horas de la final.

A horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Yanina Latorre habló en Sálvese Quien Pueda sobre uno de los temas que más ruido viene generando en la previa: el show de medio tiempo y su cruce con la polémica por quién cantará el Himno Nacional.

La panelista explicó que, además de la expectativa por el himno, se organiza un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl, con Justin Bieber como una de las figuras confirmadas. Según contó, la organización prevé que ese bloque se extienda por media hora, lapso durante el cual los futbolistas serían trasladados a un espacio especial para sostener el calentamiento y no perder ritmo físico.

Vale aclarar que, según la organización oficial del evento, el show de medio tiempo fue anunciado con una duración de 11 minutos, aunque Latorre insistió en el formato extendido al plantear sus críticas.

Los artistas que cantarán en el medio tiempo del Mundial.

¿Qué reveló Yanina Latorre sobre los jugadores de la Selección Argentina?

Latorre no ocultó su malestar con el esquema. "¿No se les enfría el cuerpo en media hora? Todo es un negocio pero la prioridad la debería tener el partido, háganlo antes o después. Además del cuerpo se enfría el partido", planteó, cuestionando que el entretenimiento se anteponga a la competencia deportiva.

Pero el tramo más filoso de la nota llegó cuando la panelista fue tajante sobre cómo viven los propios protagonistas esta discusión mediática: aseguró que a los futbolistas la organización del show les resulta completamente indiferente. "A los jugadores les chupa un huevo el show", lanzó, dejando en claro que, según su lectura, la prioridad de los protagonistas pasa exclusivamente por el partido.

Con la final cada vez más cerca, se espera que en las próximas horas se terminen de confirmar los detalles tanto del show de medio tiempo como del artista que interpretará el Himno Nacional, dos temas que ya se instalaron en la previa del partido más esperado del año.