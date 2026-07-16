Quini 6: confirmaron por qué no hubo sorteo el miércoles 15 de julio y qué pasará con el pozo millonario

El sorteo fue reprogramado para este jueves 16 de julio, desde las 21:15.

Los apostadores fueron sorprendidos por la suspensión del sorteo N.º 3391 del Quini 6, el cual fue reprogramado por "por inconvenientes en los sistemas de procesamiento en una de las provincias", según informó la Lotería de Santa Fe. Por este motivo no se realizó este miércoles y aún no se sabe quién ganará parte del pozo acumulado de $ 8.550.000.000.

El sorteo fue reprogramado para este jueves 16 de julio, desde las 21:15. La transmisión podrá verse en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería.

¿De cuánto es el pozo del Quini 6?

El pozo acumulado de $ 8.550.000.000 se divide en las siguientes modalidades del Quini 6:

Tradicional Primer Sorteo $ 4.610.000.000

La Segunda: $ 1.860.000.000

Revancha: $ 1.490.000.000

Siempre Sale: $ 390.000.000

Extra: $ 200.000.000

Resultados del sorteo del Quini 6 del ùltimo domingo

El último sorteo del Quini 6 fue el 3390 que se realizó el domingo 12 de julio y dejó la mayoría de los pozos vacantes.

Tradicional del Quini 6

01 - 03 - 16 - 24 - 25 - 31

Dejó un pozo vacante de $4.248.956.149,20, aunque hubo 54 ganadores con cinco aciertos que se llevaron $ 935.667,43 cada uno.

La Segunda del Quini 6

02 - 03 - 20 - 31 - 36 - 43

También dejó el pozo vacante, pero de $ 1.534.843.951,20. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevaron cada uno $ 2.972.119,76.

Revancha

11 -18 - 23 - 31 - 38 - 41

En este sorteo también quedó un pozo vacante de $ 1.042.171.920,00.

Siempre Sale

02 - 10 - 22 - 23 -32 - 40

En esta modalidad hubo 71 ganadores con cinco aciertos, llevándose cada uno $ 6.382.444,06.

Premio Extra

01 - 02 - 03 - 11 - 16 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 31 - 36 - 38 - 41 - 43

Este sorteo tuvo 496 ganadores que recibirán cada uno $ 403.225,81.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El sorteo usa un bolillero con 46 números (del 00 al 45). Se sacan seis bolillas al azar y quien acierte todas, se lleva el pozo de mayor de la modalidad elegida:Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra. Los apostadores pueden participar del sorteo adquiriendo sus tickets en agencias autorizadas.