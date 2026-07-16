Las previsiones de Netflix decepcionan a Wall Street y las acciones se desploman

FOTO DE ARCHIVO-Logotipo de Netflix en el barrio de Hollywood en Los Ángeles.

Netflix anunció el jueves unas previsiones de ingresos y ganancias para el tercer trimestre que no cumplieron ‌con los objetivos de ‌Wall Street, y dijo que reduciría la frecuencia de los informes sobre horas de visionado, en un momento en que la empresa busca nuevas vías de crecimiento.

Las acciones de Netflix caían casi un 8,6% en las operaciones tras el cierre del mercado regular, a 67,99 dólares.

La empresa, presidida por Ted Sarandos y Greg Peters, ​dijo que esperaba ⁠unos ingresos de 12.860 millones de dólares entre julio y ‌septiembre y una ganancia por acción diluida de ⁠82 centavos. Según LSEG, los analistas ⁠habían pronosticado unos ingresos de 13.000 millones de dólares y un beneficio de 84 centavos.

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Tras años de rápido aumento del número de ⁠suscriptores, Netflix está trabajando para crecer apostando por la ​publicidad, los eventos en directo y los videojuegos. ‌Las acciones de la empresa ‌han perdido aproximadamente una quinta parte de su valor este ⁠año, ya que los inversores se preguntan cómo mantendrá su crecimiento.

Las previsiones para el tercer trimestre "parecen reflejar una combinación de cautela por parte de la dirección y un perfil de crecimiento ​que madura ‌de forma natural, más que un deterioro repentino del negocio", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight. A

"Reforzarían la opinión de que Netflix sigue siendo sólida, pero está entrando en una fase de crecimiento más estable con ⁠un margen de error considerablemente menor, dadas las expectativas siempre altas", añadió.

Netflix anunció que reduciría la publicación de su informe semestral sobre horas de visionado a una vez al año a partir de enero de 2027 "para centrarnos en nuestras principales métricas financieras: los ingresos y el beneficio operativo". La empresa había dejado de publicar las cifras ‌trimestrales de suscriptores en 2025.

En el trimestre que acaba de finalizar, los ingresos y el beneficio por acción (BPA) de Netflix se ajustaron más o menos a las estimaciones de los analistas. La ganancia fue de 80 centavos para el periodo de tres meses, en el ‌que destacaron éxitos como la serie policíaca "I Will Find You" y la película de animación "Swapped".

Los ingresos ascendieron a 12 560 millones de dólares.

"Nuestros ‌resultados financieros siguen ⁠siendo sólidos y vamos por buen camino para cumplir nuestros objetivos para el año", dijo la empresa ​en su carta trimestral a los accionistas.

Con información de Reuters