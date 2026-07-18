Yanina Latorre expuso a un importante periodista por criticar a una figura de Argentina: “Un burro”

Yanina Latorre destroza a periodista deportivo.

Yanina Latorre volvió a hacer noticia con un descargo furioso en el aire de El Observador. La conductora apuntó contra Toti Pasman y salió con todo en defensa de los jugadores de la Selección Argentina, en medio de un cruce que dejó en evidencia una interna que viene de hace tiempo entre ambos periodistas.

El detonante del conflicto

Todo comenzó cuando Yanina escuchó los comentarios que había hecho el periodista deportivo sobre Leandro Paredes en un móvil con Adrián Pallares, en Desayuno Americano. Según relató la conductora, antes de que arrancara un partido de la Selección, Pasman había hablado sobre el nivel del mediocampista de manera despectiva. "Ayer lo escuché a Toti… después se quejan porque no le dan notas los jugadores", arrancó Yanina, visiblemente molesta con la situación.

Yanina Latorre le apuntó a Pasman.

"Está jugando bien Paredes, imaginate lo que es la Selección"

La frase que encendió la mecha fue reproducida por la propia Latorre en su programa. De acuerdo a su relato, Pasman había señalado que Paredes estaba jugando bien y que eso daba una pauta de lo floja que era la Selección en su conjunto. Para la conductora, ese comentario escondía una subestimación directa hacia el futbolista, algo que no estaba dispuesta a dejar pasar sin responder.

"Das resentido. Una cosa es decir que tuvo una mala tarde, una mala noche, no jugó bien, pero él lo dijo como 'imaginate la Selección, que la figura de la cancha es Paredes'. Todo como diciendo que todo es una verga…", disparó Latorre, sin filtro, dejando en claro su malestar con el análisis de su colega.

Una interna con historia

El cruce entre ambos periodistas no es nuevo. Yanina contó que Pasman la había encarado personalmente en otra ocasión, y no se guardó nada al describir el episodio. "Es un boludo y no es simpático. Después se queja de que no le dan notas. A mí me encaró en la puerta de…. Se me puso acá", relató la conductora sobre aquel encuentro cara a cara.

Según su versión, ella no se guardó nada en el momento y le respondió con firmeza. "Le dije 'mirá que no te tengo miedo'. Todo porque él trabaja en La Red y yo en América, si yo no le chupo las medias ni a Pamela, menos a Toti Pasman", cerró Latorre, dejando en claro que la tensión con Pasman está lejos de resolverse y que no piensa bajar los decibeles del conflicto.