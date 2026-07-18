Ángel de Brito le declaró la guerra a Telefe y reveló los motivos: “Pésimo”

De Britro le apuntó a Telefe.

Angel de Brito volvió a marcar la cancha en el universo de los realities y esta vez apuntó directamente contra Telefe. El conductor de LAM utilizó su cuenta de Instagram para explicar por qué los participantes de Gran Hermano dejaron de pasar por su programa, una ausencia que se hizo notar en las últimas semanas y que despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del ciclo.

El reclamo de Ángel de Brito

Según explicó el propio periodista, la señal de las tres pelotas maneja con criterio propio a qué figuras del reality deja circular por otros programas y a cuáles reserva para sus propias emisiones. De acuerdo a su relato, los perfiles más picantes -los que generan polémica y repercusión- quedan bajo estricto control de Telefe, mientras que a LAM llegaban las propuestas menos atractivas para la mesa de panelistas.

Ángel de Brito destrozó a Telefe.

Esa dinámica, sostuvo De Brito, terminó jugando en contra de la continuidad de las entrevistas post eliminación que en un principio formaban parte habitual de la cobertura del certamen. Aquellas primeras notas, que habían generado repercusión en el arranque de la temporada, se fueron discontinuando con el correr de las semanas.

"Medio los embolantes"

El conductor no se guardó nada a la hora de poner en palabras su malestar. "Porque Telefe lo manejó pésimo. Me dio los embolantes y se guardó los que tenían quilombo. LAM no los necesita", disparó, dejando en claro que el programa no está dispuesto a sumar invitados que no aporten contenido de interés para su audiencia.

Con esa definición, De Brito confirmó lo que varios sospechaban: la tensión entre su ciclo y las decisiones editoriales de la señal no es nueva y viene de ediciones anteriores del reality. No sería la primera vez que surgen este tipo de fricciones entre las partes por el manejo de los participantes más convocantes.

Un vínculo con historial

De todos modos, el conflicto no implicó una ruptura total. Numerosos ex Gran Hermano pasaron igualmente por las notas de LAM, ya sea por gestiones puntuales de Telefe o directamente cuando sus contratos con la emisora llegaron a su fin y quedaron libres para dar entrevistas en otros medios.

La estrategia de Telefe, de reservar a las figuras más fuertes del certamen para sus propios programas, responde a una lógica de rating: las emisiones que cuentan con la presencia de los recién eliminados o expulsados suelen verse beneficiadas en su medición, algo que la señal no está dispuesta a resignar en favor de otros ciclos de la competencia.