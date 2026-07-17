Destacan el operativo de seguridad de la Policía de Formosa para acompañar los festejos del Mundial en todo el territorio

La Policía de Formosa culminó con éxito el operativo de seguridad organizado para los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final, un evento que reunió a cerca de 30 mil personas en la Plaza General San Martín y sus alrededores. El dispositivo permitió que miles de vecinos celebraran en un clima de tranquilidad, con prevención, control del tránsito y presencia policial en distintos puntos de la provincia.

El operativo fue planificado por el Departamento Operaciones Policiales y contó con la participación de efectivos de distintas dependencias de la fuerza. Durante la jornada se realizaron patrullajes preventivos, regulación del tránsito, restricciones vehiculares y tareas de seguridad tanto en la capital como en las principales ciudades del interior.

Desde la fuerza destacaron que el comportamiento de la mayoría de los asistentes, junto con la coordinación y el profesionalismo del personal policial, permitió que la multitudinaria convocatoria transcurriera con normalidad y que familias y simpatizantes pudieran celebrar el triunfo del seleccionado nacional sin mayores inconvenientes.

Un hecho aislado

Como único hecho de relevancia, alrededor de las 22.30, mientras efectivos realizaban tareas de despeje para facilitar el paso de una autobomba del Cuerpo de Bomberos, un grupo reducido de personas arrojó botellas de vidrio y otros elementos contundentes contra el personal policial.

A raíz de la agresión, un cabo del Comando Radioeléctrico Policial sufrió una lesión en la cabeza. El efectivo recibió asistencia del SIPEC y fue trasladado al Hospital Central, donde permaneció consciente y fuera de peligro. Desde la fuerza se informó que se iniciaron las actuaciones judiciales para identificar a los responsables del ataque.

Operativos y detenciones en el interior de Formosa

Los operativos preventivos también se desplegaron en distintas localidades del interior provincial. En Las Lomitas, la rápida intervención policial permitió controlar disturbios aislados y detener a cuatro personas involucradas en desórdenes.

En Pirané, en tanto, fueron demorados tres hombres y una mujer por provocar incidentes durante los festejos. En ambos casos, la Policía informó que la situación fue controlada rápidamente y el orden quedó restablecido.

Al finalizar el operativo, la Policía de Formosa destacó el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo del personal afectado, al considerar que el despliegue permitió preservar la seguridad pública y responder con rapidez ante los pocos incidentes registrados durante una celebración de gran convocatoria.