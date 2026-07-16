El plan contempla un desembolso de $117.000 millones y apunta a mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo sin recurrir al endeudamiento.

El Gobierno de La Pampa anunció un nuevo paquete de inversiones para reactivar trabajos en rutas provinciales con financiamiento íntegramente propio.

El plan contempla un desembolso de $117.000 millones y apunta a mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo sin recurrir al endeudamiento.

El anuncio fue realizado por el gobernador Sergio Ziliotto, quien explicó que las tareas serán ejecutadas con recursos pampeanos, luego de que la Nación suspendiera o frenara distintos proyectos de infraestructura en todo el país.

¿Cuáles son las obras viales que La Pampa pondrá en marcha?

El paquete de infraestructura anunciado por La Pampa comprende trabajos de pavimentación, repavimentación y conservación sobre rutas provinciales, además de intervenciones de señalización.

Las obras anunciadas son las siguientes:

Ruta Provincial 1: reparación integral y repavimentación de 93 kilómetros entre General Pico y Bernardo Larroudé.

reparación integral y repavimentación de 93 kilómetros entre General Pico y Bernardo Larroudé. Ruta Provincial 4: reparación integral y repavimentación de 52 kilómetros entre Arata y Caleufú.

reparación integral y repavimentación de 52 kilómetros entre Arata y Caleufú. Ruta Provincial 9: pavimentación de 16 kilómetros entre la Ruta Nacional 188 y Parera.

pavimentación de 16 kilómetros entre la Ruta Nacional 188 y Parera. Conservación de la red pavimentada: trabajos de mantenimiento y rehabilitación sobre 1479 kilómetros de rutas provinciales.

Señalamiento horizontal: demarcación de 2323 kilómetros de la red vial pampeana.

Según informó la administración local, cada una de las trazas fue definida conforme a su importancia para la circulación de personas, el transporte de la producción y la seguridad de quienes transitan diariamente por esos corredores.

"Con recursos propios y sin endeudarse, La Pampa inicia más obras en rutas provinciales por $117.000 millones", repasó Sergio Ziliotto.

Además del impacto sobre la infraestructura, la Provincia espera que las obras contribuyan a mantener la actividad de las empresas constructoras y el empleo vinculado al sector, mientras avanza con un programa vial financiado íntegramente con recursos propios.

"Un Estado que continúa invirtiendo en rutas más seguras para cuidar a su gente, propiciar la producción y sumar conectividad en el territorio", concluyó el mandatario pampeano en redes sociales.