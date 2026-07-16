Si existe un producto que funciona como el sello indiscutido y el embajador absoluto de la identidad gastronómica argentina, ese es el dulce de leche. Esta tradicional preparación láctea despierta fanatismos en todas las latitudes del país, lo que impulsa a cientos de marcas, tanto grandes corporaciones como pequeños establecimientos artesanales, a buscar un reconocimiento que valide la calidad de sus recetas.

Sin embargo, lograr el consenso y consagrarse en la cúspide no es tarea sencilla. En este exigente escenario, el certamen de la prestigiosa feria Caminos y Sabores se erige como uno de los máximos galardones a nivel nacional, transformándose en una vidriera ineludible y sumamente codiciada para el sector agroalimentario de las provincias.

Durante el desarrollo de la 20.ª edición del encuentro de productores, que tuvo lugar en su renovada casa del predio BA Ferial en Costa Salguero, se llevó a cabo el esperado concurso Experiencias del Sabor. Este certamen se estructuró a partir de una rigurosa cata a ciegas coordinada por Beatriz Coste, especialista en Análisis Sensorial, y un equipo de expertos evaluadores integrado por ingenieros en alimentos, sommeliers y cocineros profesionales.

En la categoría de dulce de leche, el primer puesto y la consagración mayor quedaron en manos de la marca Dulce de Leche & Co., un establecimiento que ya acumula una notable trayectoria de excelencia en las góndolas locales. Se trata de un logro histórico para la firma, ya que es la tercera oportunidad en los últimos cuatro años en que la empresa se alza con este reconocimiento.

Como bien detalla iProfesional, Luis González, representante de la compañía, reconoció que recibir el premio Experiencias del Sabor de este año representa una profunda emoción y un orgullo que los incentiva a redoblar la apuesta, detallando que actualmente en la pyme trabajan 50 personas que sostienen los procesos con dedicación diaria.

El festejo de los campeones y el salto internacional hacia Brasil

Tras haber levantado la codiciada "llave del éxito" en el escenario principal del evento de Costa Salguero, la firma campeona volcó su felicidad a través de un sentido mensaje en sus canales oficiales de comunicación digital:

"Hay momentos que quedan para siempre. Y este es uno de ellos. En Caminos y Sabores 2026, nuestro dulce de leche fue elegido como Mejor Dulce de Leche de Argentina. Es la tercera vez en los últimos cuatro años que recibimos este reconocimiento. Un logro que nos llena de orgullo, pero que también renueva nuestro compromiso de seguir haciendo las cosas con la misma pasión, dedicación y obsesión por la calidad. Detrás de este premio hay un equipo extraordinario, productores, proveedores y miles de personas que nos eligen cada día. Gracias por ser parte de este camino. Porque más que ganar un premio, nuestro mayor desafío es seguir representando al dulce de leche argentino de la mejor manera. Seguiremos trabajando para que el mejor dulce de leche de Argentina llegue a cada rincón del mundo", expresaron las redes sociales de la firma.

La marca Dulce de Leche & Co. se quedó otra vez con el premio al mejor dulce de leche del país.

La ambición del proyecto va de la mano con los planes de expansión de sus fundadores. Durante la premiación, Luis González adelantó que la firma ya se encuentra coordinando su desembarco formal en el mercado de Brasil mediante la instalación de una planta de producción propia en ese territorio. "Nuestra misión es llevar el dulce de leche al mundo", afirmó el empresario con convicción.